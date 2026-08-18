Ile Maurice: Eden College Girls célèbre ses 75 ans dans une ambiance festive et pleine de fierté

«Honouring the Past. Igniting the Future.» C'est sous ce thème que l'Eden College Girls a donné, ce mardi 18 août, le coup d'envoi des célébrations marquant son 75e anniversaire. Pour cette occasion, élèves, enseignants, membres du personnel et partenaires de l'établissement ont participé à une School Spirit & Pep Rally March, reliant la Plaza de Rose-Hill au collège Eden Girls, dans une atmosphère particulièrement animée.

Dès les premières heures de la matinée, les rues de Rose-Hill ont été investies par les élèves, vêtues aux couleurs de leur établissement. Au son de la Mauritius Police Band, qui a accompagné la marche tout au long du parcours, les chants et les acclamations des étudiantes ont résonné dans les rues de la ville. Sourires, enthousiasme et fierté se lisaient sur les visages des participantes, transformant le centre-ville en un véritable espace de célébration.

À leur arrivée au collège, les élèves ont poursuivi les festivités dans la cour de l'établissement. La Police Band a une nouvelle fois fait montre de son talent musical, tandis que les étudiantes se sont rassemblées pour former le chiffre 75, symbole de trois quarts de siècle d'existence et d'engagement dans l'éducation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour la rectrice de l'Eden College Girls, Aarti Shiboo, ce 75e anniversaire représente bien plus qu'une simple célébration. «Eden College célèbre cette année son 75**e anniversaire. Il a été fondé en 1951, à une époque où le pays était encore sous domination coloniale», a-t-elle déclaré. Elle a rappelé la vision du fondateur, qui souhaitait offrir une éducation aux jeunes Mauriciens à une époque où l'accès à l'enseignement était encore limité.

«Afin de marquer dignement cette étape importante, nous avons prévu une série d'activités pour rendre hommage à tous ceux qui ont façonné l'Eden College tel qu'il est aujourd'hui», a expliqué la rectrice. D'aujourd'hui au vendredi 21 août, plusieurs activités sont ainsi prévues autour de l'unité, de la société, de l'environnement et des valeurs éducatives.

La discipline demeure, selon elle, au coeur de l'identité du collège. «La base de l'éducation, c'est la discipline», a-t-elle insisté, tout en soulignant l'importance de transmettre aux jeunes non seulement des connaissances académiques, mais également des valeurs et du caractère. «On doit faire en sorte qu'on n'ait pas seulement le diplôme sur papier, mais le caractère aussi. On doit apprendre comment être sage, être humble dans la vie. C'est ça, la vraie éducation», a-t-elle ajouté.

Le manager du collège, Imran Amiran, a également mis l'accent sur l'importance de la discipline dans l'histoire de l'établissement. «Sans la discipline, il n'y a pas de réussite. Il faut bien mettre ça dans la tête : la discipline, c'est ça qui va apporter le succès», a-t-il affirmé.

Unité, solidarité, responsabilité environnementale et célébration de son héritage

Pour lui, célébrer les 75 ans de l'Eden College constitue aussi une occasion de transmettre l'héritage de l'établissement aux nouvelles générations. «Le passé ne meurt jamais. Si on ne connaît pas son passé, on ne va pas pouvoir construire un meilleur futur», a-t-il déclaré, estimant qu'il revient aux enseignants de transmettre aux jeunes les valeurs, les vertus et la culture qui ont façonné le collège.

De son côté, Diane Maugueret, enseignante à l'Eden College Girls, a souligné que ces 75 années représentent non seulement «une étape importante dans l'histoire de l'établissement», mais également «l'héritage d'une vision qui continue d'inspirer des générations d'élèves». Elle a expliqué que la semaine commémorative est placée sous le signe de «l'unité, de la solidarité, de la responsabilité environnementale et de la célébration de son riche héritage».

Pour la Head Girl, Layanna Rioux, qui a rejoint l'Eden College il y a huit ans, cette marche a revêtu une signification particulière. «Nous célébrons notre 75**e anniversaire et nous commençons nos célébrations par une rally march*. Pour moi, c'est une question de fierté*», a-t-elle confié.

Les élèves ont elles aussi exprimé leur attachement à leur collège. Solana Hortense s'est dit «très honorée» d'avoir participé à cette célébration, estimant que cela a été «un grand honneur» de rendre hommage à son établissement.

Pour Ludivine Carmagnol, élève de Grade 11, la discipline reste l'une des grandes forces de l'Eden College Girls. Elle souhaite que les futures générations bénéficient à leur tour «d'une bonne éducation» et conservent «une bonne base» acquise au sein de l'établissement.

Cette première journée aura donc été placée sous le signe de la fierté, de la mémoire et de l'avenir. À travers cette marche colorée et musicale, l'Eden College Girls a voulu rappeler son histoire tout en regardant vers les générations futures. Soixante-quinze ans après sa fondation, le collège entend ainsi honorer son passé pour mieux préparer l'avenir.