Ile Maurice: Un vendeur dupé de Rs 480 000 dans une transaction automobile

Un habitant de Tyack, âgé de 42 ans, a porté plainte pour escroquerie et falsification après avoir été dupé dans la vente de son véhicule. Il affirme avoir été escroqué de Rs 480 000 au moyen de chèques frauduleux et d'une fausse carte d'identité. Il a remis aux enquêteurs des copies des documents relatifs à la transaction. Une enquête a été initiée afin de faire la lumière sur cette affaire et d'identifier le responsable.

Le 7 août dernier, le vendeur dit avoir été contacté par un individu intéressé par sa Toyota Vitz noire, qu'il avait mise en vente sur les réseaux sociaux. Le lendemain, l'acheteur s'est rendu sur le lieu de travail du vendeur, à Avalon, Bois-Chéri, pour inspecter le véhicule. Après avoir accepté le prix de Rs 480 000, il a signé deux actes de vente et remis un chèque de la SBM de Rs 480 000, daté du 10 août, avant de prendre possession de la voiture et des clés.

Lorsque le vendeur a déposé le chèque à la MCB de Rivière-des-Anguilles, le 11 août, celui-ci a été rejeté en raison d'une différence entre la signature sur le chèque et celle enregistrée auprès de la banque. Cette anomalie a été confirmée par la MCB de Port-Louis le lendemain. Informé le 13 août du rejet du chèque, l'acheteur a rencontré le vendeur sur son lieu de travail et lui a remis un second chèque de Rs 475 000, promettant de régler les Rs 5 000 restantes par Juice. Mais ce nouveau chèque devait également être rejeté le 14 août par la SBM de Rivière-des-Anguilles, cette fois en raison de l'utilisation de deux couleurs d'encre différentes.