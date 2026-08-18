Afrique: L'Algérie domine le Burundi 2-0

18 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

L'équipe féminine algérienne s'est imposée mardi face au Burundi (2-0) dans le groupe C de la phase de poules du Championnat d'Afrique de beach-volley, qui se déroule à Alexandrie du 18 au 22 août 2026.

La rencontre, disputée sur le terrain n 3, a vu l'Algérie remporter le premier set sur le score de 21-13, avant de confirmer sa domination dans le deuxième set, remporté 21-14.

L'équipe algérienne a livré une solide prestation tout au long de la rencontre, signant ainsi un début positif dans le groupe C.

La sélection algérienne affrontera lors de son second et dernier match de la poule C son homologue botswanaise.

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Pour rappel, le tirage au sort effectué lundi soir à Alexandrie, a placé la sélection nationale féminine dans le groupe C avec le Burundi et le Botswana.

Quant à l'équipe masculine, elle a hérité du groupe F en compagnie du Nigéria, du Togo et de l'Angola.

Vingt huit (28) pays africains prennent part aux épreuves messieurs et dames de cette compétition, dont le champion validera son sésame aux Jeux olympiques (JO) de Los Angeles-2028.

La participation algérienne constitue une opportunité pour le beach-volley national de se mesurer au haut niveau africain, face à des sélections disposant d'une expérience continentale et olympique, mais également à des équipes qui ambitionnent de décrocher une première qualification aux Jeux olympiques.

Les organisateurs s'attendent à une compétition relevée, compte tenu des spécificités du beach-volley, une discipline où les conditions climatiques, la forme physique, la complémentarité entre les membres de chaque paire et la capacité à gérer les points décisifs peuvent s'avérer déterminantes.

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