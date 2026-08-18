Algérie: Le 14e Festival culturel national de la Musique actuelle, du 27 au 30 août à Tipaza

ALGER — Le 14e Festival culturel national de la Musique actuelle (FCNMA) a élu domicile cette année dans la ville de Tipaza du 27 au 30 août, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Coordonnée sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts en collaboration avec la Wilaya de Tipaza, la 14e édition de ce Festival a été placée sous l'intitulé, "When Music Meets History" (Quand la musique rencontre l'histoire), un slogan évocateur qui "inscrit la musique actuelle dans un dialogue vivant avec l'Histoire".

Consacré à la création contemporaine, le Festival accompagne l'évolution des pratiques musicales en Algérie, offrant une plateforme aussi bien aux artistes confirmés qu'aux nouvelles générations de créateurs, à travers une programmation qui traduit la "volonté affirmée de représenter la diversité des expressions musicales algériennes et de créer des espaces de rencontre et d'échange entre artistes, professionnels et public", a indiqué le commissaire du FCNMA, Salah Remini.

Durant quatre jours, la programmation conjuguera concerts, rencontres et diverses activités, avec la participation d'artistes reconnus et de jeunes talents qui conduiront les 14 prestations attendues à cette édition.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le "nombreux public attendu" aura notamment à apprécier les prestations de, Sami Rayan, Ismahan, Chemsou Freeklane, Boubekeur Maâta Allah (et son style, Guesba électrique), Akram Arfi, Rimal, Taourirt, Nasba, Djmawi Africa, Hania Bekhti, Tinhinan Ben Koussa et le duo de circonstance, "Djam et TiMoh".

En marge des concerts programmés, une plateforme artistique parallèle sera consacrée aux jeunes talents issus de la wilaya de Tipaza, une initiative visant à offrir aux artistes émergents de la région "une opportunité supplémentaire de faire connaître leurs oeuvres et de mettre en valeur leurs talents", précise le communiqué.

En marge des soirées-concerts, une Master class encadrée par le groupe "Djmawi Africa", sera consacrée aux pratiques artistiques, aux parcours professionnels et à la réalité de la scène musicale algérienne.

Un autre atelier de travail (Workshop) que dirigera la professionnelle en communication, Leila Assas, sera dédié aux relations avec les médias, la stratégie numérique, l'amélioration de la communication autour des projets artistiques et le renforcement de la présence sur la toile, entre autres.

Créé en 2005, le Festival culturel national de la musique actuelle s'est déplacé au fil des éditions dans plusieurs villes algériennes, avec entre autres objectifs de, valoriser la musique algérienne actuelle en faisant connaître la diversité de ses formes et de ses expressions, accompagner les jeunes talents et créer des espaces d'échange et de transmission des connaissances et des expériences.