Algérie: Le ministre de l'Hydraulique met en service une nouvelle station de traitement de l'eau potable à El Affroun

BLIDA — Le ministre de l'Hydraulique, Lounès Bouzegza, a présidé, lundi dans la wilaya de Blida, la cérémonie de mise en service d'une nouvelle station monobloc de traitement de l'eau potable, implantée dans la commune d'El Affroun.

Dotée d'une capacité de production globale estimée à 8.600 m3/jour, cette nouvelle infrastructure d'El Affroun est alimentée à partir du barrage "El Moustakbal" de Bouroumi. Elle bénéficie dans une première phase d'un quota initial de 2.000 m3/jour, destiné à être augmenté progressivement jusqu'à atteindre sa pleine capacité, en vue de sécuriser l'approvisionnement des populations locales en eau potable et d'améliorer la qualité du service public.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a insisté sur l'impératif de garantir une distribution régulière de l'eau potable au profit des citoyens, soulignant la disponibilité d'autres solutions techniques à même de contribuer à la sécurisation durable et continue de cet approvisionnement.

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Par ailleurs, M. Bouzegza s'est rendu à la station de pompage du centre Ben Chérif, située dans la commune de Chebli, où il a inspecté le processus d'approvisionnement des habitants des communes de la partie Est de la wilaya en eau dessalée, en provenance de la station de dessalement "Fouka 2" dans la wilaya de Tipaza.

A la suite de l'entrée en service, ce jour, de sa quatrième pompe, la station de Chebli assure désormais l'approvisionnement des communes de Meftah et d'Oulad Slama avec un volume de 52.000 m3/jour, sur une capacité maximale pouvant atteindre 83.000 m3/jour.

Sur place, le premier responsable du secteur a donné des instructions à l'effet d'accélérer les procédures de réception des équipements annexes de la station de pompage, afin d'assurer son fonctionnement à plein régime dans les plus brefs délais.

Dans sa dernière étape dans la région de Sidi Serhane sur les hauteurs de la ville de Bouinan, le ministre a inspecté le fonctionnement d'un réservoir d'eau d'un volume de 30.000 M3, étant une infrastructure stratégique pour l'approvisionnement des régions est de la wilaya en eau potable, notamment les communes de Bouinan, Meftah, Djebabra, Ouled Slama, Bougara et Larbaâ.

A cette occasion, M. Bouzegza a mis l'accent sur la nécessité d'une intervention immédiate, à même de remédier aux différentes fuites d'eau enregistrées au niveau des réseaux de distribution à l'intérieur des cités, avec la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, afin de limiter la perte de la ressource hydrique.

En marge de cette visite inopinée, en compagnie du wali de Blida, Djamel Eddine Hashas, le ministre a affirmé que cette visite tend à s'enquérir de l'état de concrétisation des instructions qu'il a données lors de sa précédente visite, le 3 août, et à évaluer l'état d'avancement des opérations inscrites.