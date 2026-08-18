Algérie: Portes ouvertes sur 'la prévention contre le fléau de la drogue et la toxicomanie'

ALGER — Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont organisé, lundi au niveau de la plage artificielle du port d'El Djamila à Ain Benian (circonscription administrative de Cheraga), des portes ouvertes sur la prévention contre le fléau de la drogue et la toxicomanie, dans le cadre du programme visant à sensibiliser les jeunes aux dangers de la toxicomanie.

Dans une déclaration à la presse, l'officier de police principal au bureau de communication de la Sûreté de wilaya d'Alger, Mme Habchi Aicha Ahlam a souligné que cette deuxième halte de portes ouvertes s'inscrit dans le cadre "d'une série d'activités de sensibilisation et dans le cadre du programme tracé pour la prévention contre le fléau de la drogue et la toxicomanie", et ce avec la participation de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT), des psychologues, ainsi que les présidents des cellules d'écoute de la Sûreté des circonscriptions administratives de Cheraga, Draria, Zeralda et Bouzareah.

L'intervenante a mis en avant "l'importance des cellules d'écoute de la Sûreté des 13 circonscriptions administratives, qui accueillent quotidiennement des toxicomanes désirant suivre une cure de désintoxication, en les orientant vers les centres de santé spécialisés tout en vaillant au suivi des phases des soins en maintenant un contact permanent et un suivi dans le cadre d'une opération strictement confidentielle".

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A cet effet, la présidente de la cellule d'écoute et de l'activité préventive à la Sûreté de la circonscription administrative de Cheraga, l'officier de police principal, Mme Abrous Ouahiba a souligné le rôle important des cellules d'écoute, consistant à accueillir les toxicomanes, à constituer leurs dossiers administratifs, en plus de les écouter et de les orienter vers le psychologue présent au niveau de chaque cellule, l'objectif étant de comprendre les causes menant à la toxicomanie, avant de les orienter et de les accompagner vers des centres de soins spécialisés.

A cette occasion, une exposition consacrée à la police scientifique a été organisée, au cours de laquelle ont été présentés les équipements mis à disposition par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), notamment les "kits de constatation sur les lieux, les réactifs et les poudres utilisés pour relever les empreintes et la collecte des indices, les moyens de détection des drogues et de leurs différentes formes, ainsi que les révélateurs optiques", a indiqué le chef de la brigade technique et scientifique de la Sûreté de la circonscription de Cheraga, l'officier de police principal, Abdelhamid Fateh.

Il a ajouté que cette rencontre, qui a suscité un grand intérêt du public, notamment auprès des familles et des jeunes, a été l'occasion de sensibiliser aux dangers des drogues et d'évoquer leurs différentes formes en circulation, qui peuvent parfois se présenter sous forme de friandises.

Les enfants et les adolescents ont également été invités à ne pas consommer d'aliments ou de boissons proposés par des inconnus et à informer leurs parents de tout incident ou situation auxquels ils pourraient être confrontés.

De son côté, le psychiatre à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de Cheraga, Hannachi Djamel Eddine, a souligné l'importance de ce type d'activités, visant à "sensibiliser les jeunes aux dangers de ces poisons, tout en mettant en lumière les moyens et les importantes capacités mobilisés par l'Etat, en coordination entre les services de la Sûreté nationale et les services de santé, afin d'accompagner les personnes dépendantes dans leur démarche de sevrage, à commencer par les cellules d'écoute et les structures de santé spécialisées".

Cette campagne de sensibilisation a également enregistré une large affluence et une forte participation des visiteurs du port et du grand public, qui ont reçu des explications détaillées sur les modalités d'accueil des toxicomanes et leur accompagnement tout au long de leur parcours thérapeutique.