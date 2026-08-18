Algérie: Début de la 1ère édition du colloque national de la poésie

ALGER — Le colloque national de la poésie "Liqae El Qasid" a débuté à Alger, sous le thème " la poésie, couronne de la parole", avec la participation de poètes, de critiques et d'académiciens de différentes wilayas du pays.

Cette rencontre poétique, organisée les 17 et 18 août par l'Association "Kalima" pour la culture et l'information, sous le patronage de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, intervient à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la poésie, le 17 août de chaque année.

Le colloque a connu la présence du président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaïd, du président du l'Académie algérienne de la langue arabe (AALA), Cherif Meribai, ainsi que d'une pléiade de poètes, d'intellectuels et de chercheurs.

A cette occasion, le président de l'Association "Kalima" pour la culture et l'information, Ahmed Bouchikhi, a affirmé que la poésie algérienne "est la voix de la patrie et la mémoire du peuple", précisant qu'elle "s'ouvre, aujourd'hui, sur les perspectives de la modernité et des nouvelles techniques, tout en préservant son authenticité et son lien avec l'identité nationale".

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M. Bouchikhi a évoqué, à cette occasion, le 49e anniversaire de la disparition du poète Moufdi Zakaria, le qualifiant de "modèle de la parole sincère qui demeure immortelle, au vu de l'héritage poétique national ancré dans la mémoire nationale qu'il a laissé".

Le programme d'ouverture du colloque prévoit plusieurs distinctions, en sus de la présentation de lectures diversifiées de poésie, avec la participation de nombre de voix de poésie prometteuses.

La deuxième journée du colloque verra la distribution du prix littéraire "Taj El Kalam" lancé par l'Association "Kalima" pour la culture et l'information, dans la catégorie "Fasih" (poésie classique), pour encourager la création.