Algérie: Placement de 5 individus en détention provisoire et saisie de plus d'un million de psychotropes et de plus de 86 kg de cocaïne

ALGER — Le juge d'instruction près le pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger) a ordonné le placement de cinq (5) individus en détention provisoire pour leur implication dans une affaire de détention de plus d'un (1) million de comprimés psychotropes et de plus de 86 kg de cocaïne, indique lundi un communiqué du parquet de la République près le même tribunal.

"En application des dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale et de l'article 34 bis 1 de la loi 25-03 modifiant et complétant la loi 04-18 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, le parquet de la République près le pôle pénal spécialisé du tribunal de Sidi M'hamed informe l'opinion publique que suite à l'enquête préliminaire menée par le service central de police judiciaire de la sécurité de l'armée à Alger, un groupe criminel organisé, composé de 6 individus, a été arrêté, dont 5 ont été appréhendés en flagrant délit", précise le communiqué.

"Il s'agit des nommés Amara Habib (56 ans), Boumediene Wassini (34 ans), Merghache Mohamed (40 ans), Yaagoubi Omar (40 ans) et Mohamed Bey Hayat (38 ans). Le sixième individu dont l'identité complète a été établie, est toujours en fuite. Une quantité importante de psychotropes de type Prégabaline 300 mg (1.049.300 comprimés), ainsi qu'une quantité importante de drogues de synthèse (cocaïne) estimée à 86,400 kg ont été saisies en possession de ces individus", ajoute la même source.

"En date du 17 août 2026, et après présentation des mis en cause devant le parquet de la République, ceux-ci ont fait l'objet d'une information judiciaire pour les chefs d'accusation de crime d'importation, de transport et de détention illicites de drogues de synthèse et de comprimés psychotropes aux fins de trafic dans le cadre d'un groupe criminel organisé transfrontalier, le crime de contrebande grave portant atteinte à la sécurité et à la santé publiques, ainsi que le délit de blanchiment d'argent dans le cadre d'un groupe criminel", a encore ajouté le communiqué.

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"Après audition des mis en cause par le juge d'instruction, ce dernier a ordonné leur placement en détention provisoire", conclut le communiqué.