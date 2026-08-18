Cameroun: Matricide à Yaoundé - Landry Batek Yebel condamné à mort

Landry Batek Yebel a été condamné à mort pour le matricide de sa mère, la journaliste Louisette Ngo Yebel. Récit du crime, profil du coupable et décryptage de la peine capitale au Cameroun.

Deux ans après la découverte macabre du corps de la journaliste de la COMIFAC dans le quartier Damas à Yaoundé, la justice camerounaise a rendu son verdict : la peine capitale pour son fils, un jeune diplômé de l'ENAM.

Le 18 août 2026, le Tribunal de grande instance du Mfoundi a rendu son verdict dans l'une des affaires criminelles les plus choquantes qu'ait connues le Cameroun ces dernières années. Landry Batek Yebel, 25 ans, secrétaire d'administration fraîchement diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM), a été reconnu coupable de l'assassinat de sa mère, Sylvie Louisette Ngo Yebel, journaliste et experte en communication à la Commission des Forêts d'Afrique centrale (COMIFAC).

Le crime ? Un matricide d'une rare barbarie, commis en avril 2024 au domicile familial du quartier Damas, à Yaoundé. Après avoir étouffé sa mère, le jeune homme avait découpé son corps et dispersé ses restes dans un cours d'eau. Aujourd'hui, la justice a tranché : la peine capitale. Mais que signifie réellement cette condamnation dans un pays où aucune exécution n'a eu lieu depuis 1997 ?

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Avril 2024 : Un crime qui glace le Cameroun

Le dimanche 7 avril 2024, les habitants du quartier Elig-Edzoa à Yaoundé font une macabre découverte. Des valises abandonnées près d'un ruisseau renferment les restes mutilés d'un corps. Il s'agit de Sylvie Louisette Ngo Yebel, 47 ans, journaliste de formation et experte en communication au sein de la COMIFAC. La veille, elle avait disparu. Très vite, l'enquête de la gendarmerie prend un tournant stupéfiant : le principal suspect n'est autre que son propre fils.

Landry Batek Yebel, âgé d'une vingtaine d'années et tout juste sorti de l'ENAM, est interpellé. Face aux enquêteurs, il avoue son forfait et livre un récit glaçant des événements. Tout commence par une dispute. Sa mère s'aperçoit que du mobilier qu'elle lui avait acheté a disparu. La querelle dégénère. Le jeune homme étouffe sa mère avec un taie d'oreiller, puis découpe son corps dans la douche de la maison familiale.

Il place les morceaux dans deux valises et les jette dans un cours d'eau à Etoa-Meki. Il fait ensuite appel à un ami pour abandonner le véhicule de sa mère à Soa, près d'une brigade de gendarmerie. Les images de vidéosurveillance de la ville permettront de confirmer sa trajectoire et d'orienter définitivement les enquêteurs vers lui.

Le mobile : disputes, « mauvais esprits » et double meurtre

Lors de la reconstitution des faits, Landry Batek Yebel avance une explication qui interroge. Il déclare avoir agi sous l'influence de « mauvais esprits » ou de « forces mystiques ». Une tentative de se déresponsabiliser ? Un trouble psychiatrique ? Les juges n'ont pas retenu cette thèse, et le tribunal a écarté ces déclarations comme ne constituant ni une expertise médicale ni une qualification juridique.

Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Au cours de l'enquête, une révélation encore plus troublante émerge : Landry Batek Yebel aurait également avoué avoir tué sa propre grand-mère maternelle, quelques mois avant le meurtre de sa mère. Un double matricide présumé qui, s'il était confirmé, plongerait ce jeune homme dans un abysse de violence que la justice n'a pas encore fini d'explorer.

Le verdict : la peine capitale, mais une application suspendue

Le 18 août 2026, le Tribunal de grande instance du Mfoundi a mis un point final à cette procédure judiciaire. Landry Batek Yebel est reconnu coupable de l'assassinat de sa mère et condamné à la peine capitale. Une décision qui marque les esprits, mais dont la portée effective est nuancée par la réalité juridique camerounaise.

La peine de mort est toujours inscrite dans le Code pénal camerounais. Cependant, le Cameroun est considéré comme un pays « abolitionniste en pratique » : aucune exécution n'a eu lieu depuis 1997. Les condamnations à mort continuent d'être prononcées, mais elles restent symboliques, laissant la porte ouverte à une éventuelle grâce présidentielle. En droit camerounais, le chef de l'État dispose en effet du pouvoir d'accorder la grâce. Selon des organisations de défense des droits humains, plus d'une centaine de personnes seraient actuellement condamnées à mort dans les prisons camerounaises, sans que leur peine ne soit exécutée.

Qui était Louisette Ngo Yebel ?

Derrière ce fait divers sordide se cache le portrait d'une femme accomplie. Sylvie Louisette Ngo Yebel, épouse Founga, était une professionnelle respectée de la communication environnementale. Diplômée en communication d'entreprise puis en management environnemental, elle avait travaillé pour l'ONG Traffic, spécialisée dans la surveillance du commerce des espèces sauvages, avant de rejoindre la COMIFAC en 2019 en tant qu'experte en communication. Son assassinat avait profondément ému la profession, le Réseau des communicateurs pour l'environnement et l'information en Afrique centrale (RECEIAC) dénonçant alors « un affront à la dignité humaine et une menace pour la liberté d'expression ».

Un drame qui interroge la société camerounaise

Cette affaire soulève de nombreuses questions : comment un jeune homme promis à une belle carrière administrative a-t-il pu sombrer dans une telle barbarie ? Le matricide, ce crime ultime qui consiste à tuer sa propre mère, est-il en augmentation au Cameroun ? Les explications mystiques avancées par le condamné sont-elles le reflet d'une certaine culture de l'irresponsabilité ou le symptôme d'un malaise social plus profond ?

Au-delà du cas individuel, c'est toute une société qui se trouve confrontée à ses propres démons : la violence intrafamiliale, la santé mentale, et l'impuissance de la justice à prévenir de tels drames. La condamnation à mort de Landry Batek Yebel, même si elle n'est probablement pas exécutée, est un signal fort envoyé par la justice camerounaise. Un signal qui dit que certains crimes, par leur atrocité, méritent la plus haute des sanctions, même si celle-ci reste, pour l'heure, théorique.