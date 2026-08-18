Cote d'Ivoire: Zélé de Papara - 32 ans après, le temps n'a pas effacé la voix du peuple sénoufo

Il est des artistes que la mort emporte sans jamais parvenir à les réduire au silence. Trente-deux ans après sa disparition, Zélé de Papara continue d'habiter la mémoire collective ivoirienne.

Son chant traverse les décennies, franchit les frontières du temps et demeure l'une des expressions les plus authentiques du patrimoine culturel sénoufo.

Décédée le 18 août 1994, la célèbre cantatrice a laissé derrière elle un héritage qui dépasse largement le cadre de la musique. Son oeuvre est devenue un témoignage vivant de l'histoire, des traditions et des valeurs d'un peuple.

Celle que beaucoup considéraient comme le « fétiche vocal du Bari », un style musical traditionnel issu du patrimoine culturel sénoufo, pratiqué principalement dans la région de Tengréla, au nord de la Côte d'Ivoire, a transformé une pratique musicale locale en un véritable marqueur identitaire. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme celui d'une artiste dont le talent continue d'inspirer les chercheurs, les mélomanes et les défenseurs du patrimoine culturel africain.

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Une vie consacrée au rayonnement du "Bari"

Née en 1934 sous le nom de Zélé Koné, l'artiste est originaire de Papara, un village situé dans la région de Tengréla, au nord de la Côte d'Ivoire. Très tôt, elle s'imprègne du bari, une tradition musicale profondément ancrée dans la culture sénoufo.

Pendant près de trente ans, elle s'impose comme l'une des principales ambassadrices de ce genre musical.

À travers ses prestations, elle contribue à faire connaître le "bari" bien au-delà de son terroir d'origine.

Mais le parcours de la chanteuse ne fut jamais un long fleuve tranquille.

Les drames personnels ont jalonné son existence. La perte successive de ses enfants, les accusations dont elle a été l'objet et les nombreuses difficultés sociales qu'elle a affrontées auraient pu briser sa carrière et son élan créatif. Au contraire, ces épreuves ont façonné son art.

Chez Zélé de Papara, le chant n'était pas un simple divertissement. Il était une manière de raconter la douleur, de dénoncer l'injustice et d'exprimer les aspirations profondes de sa communauté.

Une signature vocale devenue une référence

Dans l'univers du bari, la voix de Zélé de Papara occupait une place singulière.

Puissante, grave et profondément expressive, elle se situait entre le contralto et le ténor.

Sa maîtrise exceptionnelle des nuances lui permettait de passer du récit au chant avec une aisance remarquable.

Les spécialistes de l'ethnomusicologie évoquent d'ailleurs un véritable « style zéléen », caractérisé par un subtil équilibre entre la parole et la mélodie, enrichi d'ornementations vocales qui rendaient chacune de son interprétation immédiatement reconnaissable.

Sur scène, sa présence captivait les foules.

Accompagnée des djéguélé, ces balafons traditionnels du nord ivoirien, elle réussissait l'exploit d'imposer sa voix dans un univers musical où les instruments occupent généralement le devant de la scène.

En redonnant toute sa place au chant, elle a profondément influencé l'évolution du bari et ouvert la voie à une nouvelle génération d'artistes.

Un héritage à transmettre aux générations futures

Trois décennies après sa disparition, l'oeuvre de Zélé de Papara demeure un patrimoine dont la préservation constitue un véritable enjeu culturel.

Plusieurs spécialistes plaident pour la numérisation et l'archivage de ses enregistrements afin de garantir leur transmission aux générations futures.

Car au-delà de la musique, l'artiste a légué un modèle de résilience, de courage et de fidélité à ses racines.

Elle n'est plus là pour faire vibrer les places publiques de Papara ni pour électriser les scènes qui ont marqué sa carrière. Pourtant, sa voix continue d'accompagner les souvenirs de tout un peuple.

Elle demeure ce souffle ancestral qui raconte les joies, les peines et les espérances du monde sénoufo. Trente-deux ans après son départ, Zélé de Papara continue de chanter.

Non plus dans les villages, les champs ou les cérémonies traditionnelles, mais dans la mémoire collective de tous ceux qui refusent d'oublier cette femme qui a élevé le bari au rang de patrimoine vivant et offert à la culture sénoufo l'une de ses plus belles voix.