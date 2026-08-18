Cote d'Ivoire: Sakassou - Pétoukro-Sagui investit dans sa jeunesse

La jeunesse de Pétoukro-Sagui dispose désormais d'un cadre moderne dédié à ses activités, à ses initiatives et à son développement. Il s'agit d'un foyer dédié aux jeunes d'Ayaou-Sokpa. Il a été officiellement inauguré le 14 août 2026, à l'occasion de la 21e édition du Festival de l'Association de la jeunesse de Pétoukro-Sagui (Festi'Ajeps).

D'un coût estimé à 33 millions de Fcfa, cette infrastructure entièrement équipée figure parmi les réalisations phares de la mandature de Flora Akou, présidente de l'Ajeps. Le projet a été financé sur fonds propres, avec l'appui de plusieurs personnes de bonne volonté. Pour la présidente de l'association, ce Foyer des jeunes représente un acquis durable destiné à servir les générations futures.

La genèse de cet ouvrage remonte à plusieurs années. Un premier projet avait été lancé sur le même site, sans toutefois aboutir. À son accession à la tête de l'Ajeps, Flora Akou a choisi de relancer cette initiative après des consultations menées auprès des anciens, des chefs traditionnels et des populations, dans le but d'identifier les besoins prioritaires de la communauté.

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Selon elle, le Foyer des jeunes est bien plus qu'un simple bâtiment. Il incarne à la fois « le symbole de l'unité » et « celui de la persévérance ». Il traduit surtout la capacité de toute une communauté à se mobiliser autour d'une vision commune afin de réaliser des projets bénéfiques à sa jeunesse.

Présent à cette cérémonie, le préfet du département de Sakassou, Bonaventure Tiegbe, a salué l'engagement de l'Ajeps ainsi que la dynamique communautaire portée par le Festi'Ajeps.

Dans son allocution, il a estimé que ce festival va bien au-delà d'un simple événement festif. À ses yeux, il constitue un véritable cadre de retrouvailles, de partage, de transmission des valeurs culturelles et de mobilisation communautaire. Une occasion privilégiée pour les différentes générations de resserrer leurs liens tout en réfléchissant ensemble à l'avenir de leur localité.

Le représentant de l'État a également mis en avant les actions de l'Ajeps en faveur de l'éducation, de la solidarité, de l'accompagnement des familles et de la mise en oeuvre de projets d'intérêt communautaire. Il a particulièrement salué l'inauguration du Foyer des jeunes, qu'il considère comme la preuve du sens des responsabilités de la jeunesse de Pétoukro-Sagui. Une jeunesse qui, selon lui, entend mieux connaître ses origines afin de disposer de repères solides pour bâtir son avenir.

Marraine de la cérémonie, Fatim Kouadio, fondatrice de Dux, a rendu un vibrant hommage à Flora Akou. Elle s'est notamment félicitée de voir une femme accéder à la présidence de l'Ajeps, une première après plus de quarante années d'existence de l'association, selon les informations rappelées au cours de l'événement.

Pour la marraine, cette accession à la tête de l'organisation constitue un signal fort à l'endroit des jeunes filles de la localité. Saluant les initiatives menées en faveur du développement communautaire, elle a encouragé la présidente de l'Ajeps à poursuivre les actions engagées.

S'adressant directement aux jeunes, Fatim Kouadio a résumé son message autour de trois valeurs essentielles : apprendre, rêver et travailler.

La cérémonie institutionnelle a également été marquée par la remise de prix d'excellence aux meilleurs élèves du primaire, du premier cycle et du second cycle. Cette initiative, qui témoigne de l'importance accordée à l'éducation par l'Ajeps, s'est déroulée en présence de Nassou Coulibaly, fondatrice du Groupe scolaire Excel et invitée d'honneur de la cérémonie.

À travers cette distinction, l'association entend promouvoir le mérite scolaire et encourager la jeunesse aux valeurs de l'effort, de la persévérance et de l'excellence.

Après les différentes interventions et la remise des récompenses, la cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban, le dévoilement de la plaque inaugurale et une visite guidée du nouveau Foyer des jeunes.

Au-delà des festivités, le Festi'Ajeps 2026 laisse ainsi à la communauté une réalisation tangible. À Pétoukro-Sagui, ce nouveau foyer se veut désormais un espace de rencontres, d'échanges et d'initiatives, destiné à accompagner la jeunesse dans la construction de son avenir tout en renforçant son attachement à ses racines et à ses valeurs communautaires.