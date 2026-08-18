Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Le député Léandre Koffi fait du football un outil d'encadrement et de cohésion sociale

À Yamoussoukro, le football dépasse le simple cadre du divertissement. À travers le « Tournoi Honorable Léandre Koffi pour la Victoire », le député de Yamoussoukro sous-préfecture, Kossou commune et sous-préfecture entend offrir à la jeunesse un espace d'expression, de fraternité et d'épanouissement pendant les vacances.

La grande finale, prévue le 22 août 2026 à Djamalabo, viendra consacrer plusieurs semaines d'une compétition placée sous le signe du vivre-ensemble.

Le terrain de football de Djamalabo s'apprête à vibrer au rythme de la grande finale du « Tournoi Honorable Léandre Koffi pour la Victoire ».

Ce samedi 22 août 2026, à partir de 14 heures, les équipes de Subiakro et de Djamalabo se disputeront le trophée dans une ambiance qui s'annonce festive.

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Au-delà de l'enjeu sportif, cette rencontre symbolise l'aboutissement d'une initiative dont l'ambition première est de favoriser l'insertion sociale des jeunes à travers le sport.

Pendant toute la période des vacances, le député Léandre Koffi a choisi de placer la jeunesse au centre de son action. En initiant cette compétition, l'élu a voulu offrir aux jeunes du District autonome de Yamoussoukro une activité capable d'encadrer leur temps libre tout en encourageant des valeurs telles que la discipline, le respect et l'esprit d'équipe.

Un tournoi au service du vivre-ensemble

De nombreuses localités ont participé à cette compétition, notamment Akoué Nord, Akoué Sud, Yamoussoukro, Kossou et plusieurs villages environnants. Match après match, le tournoi s'est imposé comme un véritable cadre de rassemblement.

Sur les différents terrains, les jeunes se sont retrouvés autour d'une passion commune, créant ainsi des liens qui dépassent largement les rivalités sportives. Cette dynamique a permis de renforcer les échanges entre les populations et de consolider la cohésion sociale au sein des communautés.

Le slogan retenu pour cette compétition résume d'ailleurs parfaitement la vision portée par son initiateur : « Le travail, l'amour entre les peuples et la cohésion ».

À travers cette démarche, l'honorable Léandre Koffi réaffirme sa volonté d'accompagner les populations au-delà de son rôle législatif. Une présence de proximité qui traduit sa conception de l'action politique, fondée sur l'écoute et la prise en compte des préoccupations des citoyens.

Le sport comme instrument d'encadrement des jeunes

Dans un contexte où la question de l'encadrement de la jeunesse constitue un défi majeur, cette initiative met en lumière le rôle que peut jouer le sport dans la prévention des comportements à risque.

Le football apparaît ainsi comme un puissant levier d'intégration sociale. Il favorise non seulement l'épanouissement des jeunes, mais contribue également à renforcer le sentiment d'appartenance à une même communauté.

La finale entre Subiakro et Djamalabo viendra certes récompenser l'équipe la plus performante. Toutefois, la véritable victoire réside dans la mobilisation de centaines de jeunes autour d'un projet fédérateur.

À Djamalabo, la fête sera incontestablement sportive. Mais le message porté par cette compétition est avant tout social : une jeunesse encadrée, active et unie constitue un atout essentiel pour le développement du District autonome de Yamoussoukro.

Avec ce tournoi, Léandre Koffi entend démontrer que le football peut être bien plus qu'un simple spectacle : un véritable outil de cohésion, d'éducation et de construction du vivre-ensemble.