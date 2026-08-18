Afrique: Coopération - Bruno Fuchs effectue un nouveau séjour à Tana

Le président de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française est de nouveau à Madagascar. Bruno Fuchs doit rencontrer plusieurs acteurs du pays.

Le député Bruno Fuchs est de retour à Madagascar. Le président de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française est arrivé dimanche soir. À son programme figure une série de rencontres avec les autorités, des représentants de la jeunesse et du secteur privé. Il devrait également visiter des projets financés par l'Agence française de développement (AFD).

Il s'agit de la deuxième visite du parlementaire français à Madagascar depuis le changement de pouvoir au profit des militaires, en octobre 2025. Le député Fuchs avait été le premier élu occidental et européen à se rendre dans la Grande Île. Il avait rencontré le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, au début du mois de novembre 2025. Cette première visite, relativement discrète, avait essentiellement une dimension politique et diplomatique.

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« Bien qu'il soit peu connu du public, Bruno Fuchs a un réseau d'influence internationale vraiment conséquent. Sa visite à Madagascar et ses observations sur la situation dans le pays pourraient effectivement être déterminantes pour consolider la reconnaissance internationale du nouveau pouvoir », avait affirmé une source proche de Christine Razanamahasoa, alors ministre des Affaires étrangères, en novembre. « Le député Fuchs est l'homme des coulisses de la diplomatie française », avait-elle ajouté.

Un signal politique ?

La démarche du député Fuchs, en novembre, aurait ainsi eu pour objectif de maintenir les relations entre Paris et Antananarivo. Quelques jours plus tard, le 29 novembre, le colonel Randrianirina et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont entretenus au téléphone. Interviewé sur le plateau de TV5 Monde après ce voyage à Madagascar, le parlementaire avait déclaré que « l'engagement de la communauté internationale, de la France, est d'essayer d'évaluer la sincérité avec laquelle il va conduire sa refondation ».

Toujours sur TV5 Monde, le président de la commission des Affaires étrangères de la Chambre basse française avait affirmé : « J'ai la conviction qu'il va tout faire pour arriver, au bout de vingt-quatre mois, à restituer le pouvoir. C'est la raison pour laquelle il faut l'accompagner. Si on ne le fait pas, d'autres vont le faire ». Ce retour de Bruno Fuchs à Madagascar pourrait ainsi prendre une dimension particulière. Au-delà des questions de coopération et de développement, sa présence constitue un nouveau signal politique de la part de Paris.