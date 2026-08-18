Afrique: The Voice Afrique francophone 2026 - Val prépare la suite de sa carrière

Après sa deuxième place à The Voice Afrique francophone 2026, Val veut accélérer ses projets musicaux et créer des opportunités pour les jeunes talents malgaches.

Val pense déjà à l'après-The Voice. À peine revenu de son aventure internationale, le jeune artiste malgache se projette dans la création et l'accompagnement de talents. Son premier objectif est de sortir ses propres chansons, notamment en malgache et dans des langues étrangères. Une première chanson sur l'espoir est déjà réalisée et sera retravaillée avant sa sortie. Il souhaite ensuite multiplier les compositions pour construire un univers musical qui lui ressemble.

Mais Val voit plus loin que sa propre carrière. Il nourrit le projet d'organiser des concours de chant à travers Madagascar afin de permettre à de jeunes talents, souvent privés de scène, de révéler leur potentiel. À terme, il souhaite également créer sa propre maison de production, destinée à accompagner ces artistes et à les aider à développer leur talent jusqu'à pouvoir rivaliser sur la scène internationale. « Je vais m'investir dans la sortie de mes propres chansons, en malgache et en langues étrangères », annonce-t-il.

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Cette ambition était au coeur de sa rencontre avec le ministre de la Culture et de la Communication, Gascar Fenosoa, qui l'a reçu hier après son parcours à The Voice Afrique francophone 2026. Le ministère a salué son engagement en faveur de la promotion de la culture et de l'identité malgaches sur la scène internationale.

L'adrénaline comme leçon

Malgré sa satisfaction, Val reconnaît plusieurs points à améliorer. « Dans mes préparations, j'étais trop focalisé sur mes mises en scène jusqu'à oublier un peu la gestion de la voix qui est la plus importante », explique-t-il. L'adrénaline lui a également fait perdre une partie de son contrôle, avec quelques paroles oubliées et des difficultés de coordination entre la voix et la danse.

Il reste toutefois fier de ses prestations, évoquant avec humour ses « petits pas de danse ratés » et ses « petites envolées dans Die With a Smile ». Les chorégraphies ont été préparées avec Leone Arden et Yua Yeden. OZI COLLECTION a réalisé sa tenue pour «Beat It », tandis que Raizen a assuré la création, le design et la réalisation de sa seconde tenue.

Cette aventure a déjà élargi son public. Val souligne l'arrivée de nombreux nouveaux abonnés, non seulement à Madagascar, mais également dans plusieurs pays du continent africain. Cette visibilité constitue un tremplin pour ses futurs projets.

À l'issue de la compétition, il repart avec une deuxième place et 25,81 % des voix, derrière la Béninoise Saara Houansou, gagnante avec 60,08 %. Le Congolais Original Ekwa termine troisième avec 8,52 %, devant le Burundais Dreamer, avec 5,58 %.

Membre de l'équipe de Meiway, Val avait décroché sa place en finale après les K.O. avec « Lose Control » de Teddy Swims. Pour la finale, il a notamment proposé « Beat It » de Michael Jackson et « Die With a Smile », avec des prestations mêlant chant, danse et mise en scène. « Je suis très heureux d'avoir participé à cette grande finale en représentant Madagascar », confie-t-il, considérant cette deuxième place comme « la meilleure chose qui m'est arrivée jusqu'à maintenant ».

Pour Val, l'essentiel reste néanmoins la fierté d'avoir représenté Madagascar. Son parcours à Abidjan lui a permis de porter la musique malgache devant un public international et ouvre désormais une nouvelle étape : créer, transmettre et donner une scène à ceux qui n'en ont pas encore.