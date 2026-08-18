Madagascar: Moto enduro - 5e Manche - Chang Ming Thierry dame le pion aux favoris

L'Enduro La Touquette, comptant pour la cinquième manche du championnat de Madagascar de courses d'endurance, s'est déroulé dimanche au Village touristique de Mahajanga.

Sensations fortes et spectacle gratuit. Les vacanciers et les Majungais sont venus nombreux assister à la course d'endurance de motocross, l'Enduro La Touquette. Cette épreuve, qui comptait pour la cinquième manche du championnat de Madagascar d'enduro, s'est déroulée dimanche après-midi sur la plage du Village touristique.

Chang Ming Thierry a remporté sa première victoire de la saison, terminant premier au classement général et s'imposant également dans la catégorie Vétérans 2. Il a effectué 29 tours en 2 heures et réalisé son meilleur tour en 3'46"110. David Preve termine en deuxième position au classement général et remporte la catégorie Élite 1. Jao Razafindrakotohasina complète le podium et s'impose dans la catégorie MX2.

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Le multiple champion des vétérans, Tarzan Makboul, termine au pied du podium général et se classe deuxième dans la catégorie MX2. Huo Tsiresy finit cinquième au classement général et troisième en MX2. Finaritra Razafindrakoto occupe la sixième place au classement général et termine dauphin en MX1. Miadantsoa Razafinarivo, vainqueur de la manche inaugurale à Mahitsy, finit huitième au général et troisième en MX1.

Le Réunionnais Enzo Fouilliaron, auteur du meilleur tour de la course en 3'37"192, boucle le top 10 du classement général et se classe quatrième en MX1.

Abandon du champion

Le champion Mathias Plantive a dû abandonner après une chute survenue après plus d'une heure de course. « J'étais deuxième lorsque le pilote devant moi chute. Je repasse donc premier, mais quelques secondes plus tard, un retardataire me coupe dans mon élan au moment de sauter (...) J'ai dû freiner brusquement pour éviter de lui sauter dessus. Et malheureusement, j'ai fait un soleil par l'avant », relate Mathias. « J'ai essayé de forcer pendant quelques tours, mais j'ai finalement été contraint à l'abandon à cause de la douleur », ajoute-t-il.

En championnat MX1 comme en enduro, Mathias avait déjà remporté la plupart des courses de la saison, dont l'Enduro sur le nouveau circuit au bord de l'autoroute vers Ambohimanga Rova et le Grand Prix d'Ilakaka, après avoir raflé les trois premières manches nationales MX1 à Ambohidava. La sixième et dernière manche nationale, qui sera la troisième disputée en dehors de la capitale après Ambatondrazaka et Mahajanga, aura lieu à Mananjary le 30 octobre.