Madagascar: Scrutin - La CENI confirme la tenue des élections

Reconfirmation. « Les propos du président de la Refondation sont clairs : la période de vingt-quatre mois sera respectée et les élections se tiendront aux alentours du mois de juillet », a déclaré Thierry Rakotonarivo, président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Le type d'élection concerné n'a toutefois pas encore été précisé, qu'il s'agisse d'une présidentielle ou d'un autre scrutin. L'échéance de juillet 2027 reste ainsi maintenue dans le calendrier établi dans le cadre de la feuille de route de la Refondation.

Cette échéance a également été réaffirmée par le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, lors de sa rencontre avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, dimanche à Durban, en Afrique du Sud. Cette nouvelle confirmation traduit la volonté affichée de respecter la période de vingt-quatre mois et d'aboutir à l'organisation des élections dans le délai annoncé. La position affichée par les autorités écarte, à ce stade, l'hypothèse d'une prolongation de la période de transition.

Dialogues politiques

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Du côté de la Ceni, la préparation du scrutin ne devrait pas constituer un obstacle. La refonte totale de la liste électorale doit s'achever en avril 2027. « La liste électorale sera entièrement prête. Il n'y aura donc aucun problème pour organiser les élections au mois de juillet», a assuré Thierry Rakotonarivo. La commission électorale estime ainsi disposer du temps nécessaire pour finaliser les opérations préparatoires avant l'échéance annoncée.

Le dialogue politique reste toutefois d'actualité. Les consultations menées avec les responsables et les différentes forces concernées par le processus électoral doivent notamment permettre de discuter des modalités d'organisation du scrutin, du système électoral et du cadre juridique. « Ces consultations doivent permettre de discuter des moyens d'améliorer le processus électoral, le système qui le gère, ainsi que les lois qui l'encadrent », a expliqué le président de la Ceni.

La Ceni appelle enfin les forces concernées par les élections à participer aux consultations et à formuler des propositions pour améliorer le processus électoral. Les formations politiques qui souhaitent participer au scrutin sont également invitées à préparer leur mobilisation. « Nous appelons les forces vives concernées par les élections à prendre part aux échanges et à apporter leurs propositions. Les forces politiques qui envisagent de participer aux élections doivent également se préparer à cette échéance », a conclu Thierry Rakotonarivo.