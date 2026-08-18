Madagascar: Météo - Des grêlons tombent à Ambalavao

Un violent orage de grêle s'est abattu sur la commune rurale d'Iarintsena, dans le district d'Ambalavao, dimanche dernier. Cet épisode météorologique a provoqué une catastrophe agricole pour sa population. Ces grêlons ont recouvert une vaste superficie de champs de culture. « 90 % de nos plantations ont été détruites par les grêlons », témoigne un habitant.

Ce phénomène météorologique observé à Ambalavao découle du même mécanisme que les averses locales survenues récemment, du Sud jusqu'aux Hautes-Terres centrales. Ces pluies en ont surpris plus d'un.

Certains se sont demandé s'il s'agissait déjà des premières pluies d'intersaison. La Direction générale de la Météorologie précise que ces précipitations sont dues à une anomalie climatique. « Une dépression en altitude qui s'est formée en Afrique du Sud s'est rapprochée du Sud de Madagascar. Cette perturbation a provoqué ces averses locales », expliquent des techniciens. Ils confirment que l'hiver n'est pas encore terminé.

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Ces averses ne s'agissaient pas non plus de pluie provoquée. « L'ensemencement des nuages n'a pas été nécessaire. Les conditions météorologiques naturelles étaient déjà réunies pour provoquer la pluie. D'ailleurs, ces précipitations se sont manifestées sur une zone géographique particulièrement vaste », explique Miakadaza Harinjaka Randriamahandry, chef du Service des applications météorologiques. Un temps couvert est encore attendu, ce matin, et quelques averses, l'après-midi, sur les Hautes-Terres centrales.