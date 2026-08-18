Madagascar: Mahamasina - La construction d'un canal d'évacuation d'eau avance

Lancée le 10 août à Mahamasina, la deuxième tranche du PIAA2 prévoit 83 jours de travaux sur 271,76 mètres du réseau de drainage afin d'améliorer l'évacuation des eaux.

83 jours de travaux. C'est le délai prévu pour la deuxième tranche du Projet intégré d'assainissement d'Antananarivo (PIAA2), lancée le 10 août à Mahamasina. Le chantier concerne 271,76 mètres du réseau de drainage et vise à améliorer l'évacuation des eaux dans cette partie de la capitale.

Le lancement des travaux entraîne également des changements dans le secteur. Des interventions sont menées sur les infrastructures existantes et des mesures sont prises pour faciliter la circulation. Les commerçants concernés par les travaux sont temporairement orientés vers un site aménagé au Jardin d'Anosy, afin de poursuivre leurs activités pendant le chantier. Cette organisation concerne directement les activités commerciales installées dans la zone touchée par la deuxième tranche.

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Cette intervention représente une partie d'une opération plus large portant sur 1 774 mètres de travaux, répartis en huit tranches. La première affiche un taux de réalisation de 78,65 %, tandis que l'avancement global de l'Opération 2 atteint 25,87 %. Ces chiffres situent le chantier de Mahamasina dans un programme d'interventions plus étendu sur le réseau d'assainissement de la capitale.

Études

D'autres secteurs sont déjà concernés par la préparation des prochaines interventions. Dans la Vallée de l'Est, des études techniques et d'impact sont lancées en vue de futurs travaux d'assainissement. Elles concernent Besarety, Mahavoky, Andranobahiny, Avaradoha et Anjanahary. Ces études constituent une étape préalable aux interventions envisagées dans ces différents secteurs.

À Mahamasina, les travaux se poursuivent donc pendant les 83 jours prévus. Les commerçants déplacés temporairement doivent poursuivre leurs activités au Jardin d'Anosy, tandis que la circulation est adaptée aux contraintes du chantier. Dans les autres secteurs de la Vallée de l'Est, les études en cours devront déterminer les prochaines étapes des travaux d'assainissement.