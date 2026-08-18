Madagascar: Accident - Une moto finit dans un étang

Une moto finit dans un canal d'évacuation bordant la chaussée à Andravoahangy, hier. « Le conducteur n'a pas vu le trou car il était entièrement submergé par l'eau, ce qui a provoqué cette chute », lance un témoin. À la suite des pluies tombées sur Antananarivo, le canal s'est retrouvé sous les eaux, ce qui a caché l'obstacle. Ce n'est pas un incident isolé. « Cela s'est déjà produit trois ou quatre fois », rapporte une autre source.

Cette cavité existe depuis bien longtemps sans qu'aucune mesure ne soit prise. « Les riverains et les habitués du quartier connaissent l'existence de ces trous. Mais il n'y a aucun panneau de signalisation, absolument rien, et le trou est laissé béant », déplore un habitant.

Andravoahangy n'est pas le seul quartier touché par ces chaussées dégradées qui deviennent de véritables pièges dès qu'il pleut. De nombreux canaux d'évacuation restent à ciel ouvert et se retrouvent recouverts par l'eau après les averses.

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« Il faudrait vraiment prendre des mesures, car cela finira par provoquer un drame », alertent des riverains. La pluie qui s'est abattue dans la capitale, pendant le week-end et en début de semaine, a prouvé que le problème d'évacuation d'eau n'est pas encore totalement résolu. Plusieurs tronçons de route ont été recouverts d'eau, hier, dans la matinée, alors que la pluie s'est calmée.