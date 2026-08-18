Madagascar: Éducation - Des établissements scolaires vivent dans la précarité

À quelques semaines de la rentrée scolaire, l'état de certains établissements publics interpelle. À Antananarivo comme dans des zones plus éloignées de la capitale, des écoles présentent des conditions d'accueil précaires. Salles insuffisantes, éclairage limité et toitures dégradées font partie des problèmes constatés.

Dans certaines salles de classe, le manque de lumière se fait particulièrement sentir. Lorsque la luminosité naturelle diminue, les élèves doivent poursuivre leurs activités dans des locaux peu éclairés. Le manque de salles constitue également une difficulté pour certains établissements, alors que les effectifs doivent être accueillis dans quelques semaines.

Contraintes

La saison des pluies représente une autre source de préoccupation. Des toitures endommagées risquent de laisser passer l'eau et de rendre les salles humides. « Notre salle n'est pas suffisamment éclairée et, avec l'arrivée des pluies, nous craignons que l'eau ne s'infiltre à l'intérieur à cause du toit », témoigne un élève.

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Ces problèmes touchent directement les conditions d'apprentissage. Une salle mal éclairée ou exposée aux infiltrations d'eau peut compliquer le déroulement des cours. Le manque d'espace ajoute une autre contrainte pour les établissements qui doivent préparer l'accueil des élèves.

À quelques semaines de la rentrée, le temps reste toutefois suffisant pour intervenir. La réparation des toitures, l'amélioration de l'éclairage et la disponibilité de salles suffisantes apparaissent comme des besoins prioritaires dans les établissements concernés.

Le ministère de tutelle a été contacté afin d'obtenir des précisions sur l'état de ces écoles et les mesures envisagées avant la rentrée. Aucune réponse n'avait encore été reçue au moment de la rédaction.

La rentrée se prépare donc aussi dans les bâtiments scolaires. À Antananarivo comme ailleurs, leur état conditionnera les conditions dans lesquelles les élèves et les enseignants retrouveront les salles de classe.