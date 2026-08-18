Madagascar: Commerce - Les balances électroniques non homologuées se répandent

Les balances électroniques non homologuées gagnent du terrain sur le marché. « De nombreux commerçants vendent des équipements hors normes », alerte un responsable de Simex-CI, entreprise spécialisée dans le pesage à Madagascar, hier.

L'usage de ces appareils non conformes peut fausser les mesures, en affichant des valeurs supérieures ou inférieures au poids réel. « Cette pratique, qui induit directement les utilisateurs en erreur, reste strictement interdite par la loi », enchaîne la source.

Simex-CI proposera des solutions de pesage au salon IN-CO Industrie & Commerce, organisé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique et Flash Event, sous le haut parrainage du ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé ainsi que du ministère du Commerce et de la Consommation. L'événement se tiendra au stade Barea Mahamasina les 20, 21 et 22 août. À cette occasion, l'entreprise proposera un diagnostic gratuit ainsi qu'une remise sur la main-d'oeuvre de réparation.

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Ce salon IN-CO constitue une plateforme stratégique dédiée au développement des opportunités d'affaires, au réseautage institutionnel et à la croissance économique de Madagascar. Il s'agit d'un événement de référence pour les acteurs clés du secteur privé, du commerce et de l'emploi. 200 stands sont attendus à cette exposition.