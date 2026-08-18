Madagascar: Mahajanga - Star Tour fait un carton plein

Quatre-vingt mille personnes en trois jours : le Star Tour confirme son succès à Mahajanga. Vacanciers et habitants ont investi le bord de mer dès samedi soir pour profiter d'un rendez-vous qui s'est poursuivi durant toute la journée et la soirée de dimanche. Concerts, animations, jeux et espaces de divertissement ont rythmé ce grand rendez-vous des vacances, avec Aarnah, LJo, Ambondrona et Ckycky en tête d'affiche.

« 80 000 personnes sont venues cette année. Nous avons constaté une augmentation par rapport à l'année dernière », souligne Iavoko Ramanitrarivo, responsable communication interne et presse de la Star. Pour l'organisateur, l'objectif était notamment de proposer une destination familiale où différentes générations peuvent profiter des activités. Eric du groupe Fou Hehy et Barhonne ont apporté leur touche humoristique, tandis que les DJ Natoo, Looping et Jim ont prolongé l'ambiance jusqu'au petit matin.

Pour cette édition, la Star a installé une trentaine de stands, dont un espace dédié à la bière pression. L'espace Filaos, situé face à la Banque centrale, a également fait peau neuve.

Activités

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« En tant que destination familiale, nous sommes satisfaits parce que toutes les générations peuvent y trouver leur compte », explique Iavoko Ramanitrarivo. Ces aménagements ont permis d'élargir les activités proposées au-delà des concerts et des spectacles.

Sur scène, Aarnah a marqué son retour au Star Tour après plusieurs années d'absence. Pour ses retrouvailles avec le public majungais, elle a interprété ses titres emblématiques, notamment « Aya Eh », tout en intégrant différents rythmes de Madagascar à son répertoire, dont le rythme antandroy. Elle a également revisité « Raivo a », une chanson vakondrazana des Hauts-Plateaux.

Très attendu, LJo a fait une entrée remarquée avec des danseuses avant d'enchaîner plusieurs de ses titres, parmi lesquels « Vady», « Za Maka Anao», « Aya », « Ramalala », « Tsy Nofy », « Ngaoma » et « Mamy». L'artiste a proposé différents arrangements, mêlant notamment reggae, rap et tsapiky, accompagnés de chorégraphies.

Pour la deuxième soirée, Ambondrona est monté sur scène avec son équipe au grand complet, fidèle à son univers après vingt-cinq années de carrière. Le groupe a repris plusieurs titres emblématiques, dont « Eny Sa Tsia », « Tohizo Ihany » et « Fito Andro ».

Arrivé tardivement à Mahajanga en raison de son vol, Ckycky a tout de même assuré le spectacle pour clôturer les festivités.

Avec cette édition, le Star Tour aura donc marqué Mahajanga par l'ampleur de sa fréquentation, mais aussi par une programmation musicale variée et une prolongation des festivités par une action de sensibilisation environnementale.