Madagascar: Judo - Tournoi du capricorne - Esca se taille la part du lion

Comme à chaque compétition d'envergure nationale ces dernières années, au championnat ou à la coupe nationale, les judokas du club Esca ont nettement excellé à la 30e édition du tournoi du Capricorne, du 14 au 16 août au gymnase de Toliara. La compétition a réuni les catégories seniors, juniors, cadets, minimes et benjamins.

Esca se hisse en haut du tableau des médailles en engrangeant trente médailles, dont 17 d'or, 11 d'argent et 5 de bronze. Plusieurs judokas de l'Esca, l'un des clubs phares du pays, ont même réalisé un doublé, engagés dans deux catégories différentes.

Habituée à la plus haute marche du podium, Roumaica Benandro a été à la fois sacrée championne chez les seniors et les cadettes -52 kg. Avana Colline Rabetafika, chez les -63 kg, a arraché l'or seniors et juniors. Yves Yohan Ravelojaona a signé un doublé en décrochant l'or des -66 kg, catégories juniors et cadettes. Et Prisca Lianah Ejaniaina Ny Avo a été sacrée chez les -70 kg filles des juniors et cadettes.

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L'équipe de l'Esca a en outre remporté le Trophée par équipe Akira Kai, en devançant Asco et Cosfa. Le club hôte, Asco Toliara, se trouve en deuxième position, accumulant trente médailles, dont treize d'or, sept d'argent et dix de bronze. Cosfa complète le podium, accumulant dix médailles d'or, quatre d'argent et trois de bronze.