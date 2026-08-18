Madagascar: Tennis - Championnat du pays - Une nouvelle génération de champions se révèle

Les deux semaines du championnat de Madagascar de tennis se sont terminées samedi sur une note prometteuse pour le tennis malgache. Réunissant les meilleurs joueurs des différentes catégories, le sommet national, organisé à l'Acsa d'Ambohidahy, a permis de mettre en lumière aussi bien des joueurs confirmés que la relève. Les finales ont livré plusieurs enseignements, avec une présence importante de la ligue d'Analamanga dans les catégories jeunes.

En dehors de la première série hommes et dames, les autres catégories ont montré de belles oppositions. En deuxième série hommes, Napoke Jessé, représentant de la ligue Atsimo Andrefana, s'est hissé au sommet. Il s'adjuge le titre devant Ntsoa Rakotondramanga, de Vakinankaratra, finaliste.

Chez les dames, Jolie Razafimahatratra, d'Analamanga, décroche le titre national. Elle devance Raharinjanahary Chrystella, également licenciée à Analamanga. Martinez Mitia et Eliana Mateï Randrianasolo complètent le dernier carré.

Chez les jeunes, les résultats montrent également la montée en puissance d'une nouvelle génération. En U16 filles, Eliana Mateï Randrianasolo s'impose et remporte le titre national devant Onitsoa Ramanampanoharana.

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Chrystella Raharinjanahary et Chrystina Ramarotafika atteignent les demi-finales. La présence de Chrystella à la fois dans le dernier carré des U16 et en finale de la deuxième série témoigne de sa polyvalence et de son potentiel.

En U18 filles, le titre revient à Martinez Ngotia, qui domine la catégorie. Elle devance Mirindra Razafinarivo. Chez les U18 garçons, Tovonirina s'adjuge le titre, devant Tahinjanahary. Les demi-finales ont également réuni Ny Avo Razafindrazaka et Napoke Jessé, ce dernier confirmant sa belle semaine après son sacre en deuxième série hommes.

Les résultats obtenus à Ambohidahy témoignent ainsi de la vitalité du tennis national, surtout dans les catégories jeunes. Au-delà des titres décrochés, la compétition a surtout permis d'identifier plusieurs jeunes joueurs appelés à constituer la relève du tennis malgache dans les prochaines années.

Les champions de Madagascar

2e série hommes : Napoke Jessé - Atsimo-Andrefana

2e série dames : Jolie Razafimahatratra - Analamanga

U18 garçons : Tovonirina - Analamanga

U18 filles : Martinez Ngotia - Analamanga

U16 filles : Eliana Mateï Randrianasolo - Analamanga

U14 garçons : Aiky Moïse Rafanoharantsoa - Wild Card

U14 filles : Onitsoa Ramanampanoharana - Analamanga

U12 garçons : Ambinina Razafindrazaka - Analamanga

U12 filles : Faratiana Razafiarisoa - Analamanga