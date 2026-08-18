Madagascar: Cinéma - Trente-six films entrent en compétition

Le cinéma malgache s'offre une nouvelle vitrine. Du 20 au 23 août, l'Havoria Anosy accueillera la deuxième édition du Madagascar Film Festival - ISSM Awards, organisée par l'Ivon-toeran'ny sarimihetsika sy ny sarimiaina malagasy (ISSM). Au total, trente-six films seront en compétition dans cinq catégories : animation, documentaire court métrage, documentaire long métrage, fiction court métrage et fiction long métrage.

La sélection privilégie des oeuvres produites et réalisées récemment, témoignant du dynamisme du secteur. Elle comprend notamment « Fara », « Fesse Book » et « Omby » en animation, quatre documentaires courts, dont « Riziculture d'Ankasina» et « Fora », ainsi que quatre documentaires longs, parmi lesquels « Joroterapia», « Sampy » et « Madame Zo». La fiction courte compte treize oeuvres, dont « Rohy Miverina », « Decision to Live» et « The Encounter », tandis que douze fictions longues sont en lice, parmi lesquelles « Mandrakizay Doria », « Ohabolana 19:21 », « Safidy », « Psychopaty » et « Baba-koto».

Au-delà de la compétition, l'ISSM veut contribuer à la professionnalisation du cinéma malgache et valoriser les réalisateurs, comédiens ainsi que les différents métiers de la production. Le festival prévoit également des échanges autour des enjeux du secteur.

Cette deuxième édition ambitionne ainsi de renforcer la visibilité des oeuvres, des talents et des professionnels qui contribuent au développement du septième art à Madagascar.

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