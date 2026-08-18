Afrique: Wake up session - B-Boy 3 J décroche le titre de champion de l'océan Indien

18 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Madagascar frappe fort sur la scène du breaking régional. B-Boy 3 J a remporté la catégorie Breaking 1vs1 du Wake Up Session - Océan Indien 2026, qui est une prestigieuse compétition de danses urbaines née à l'île Maurice en 2010. Dans le cadre du Festival Bouzé, elle organise et parraine le « 1 vs 1 Indian Ocean Championship». C'est l'un des championnats de street dance les plus importants de la région. Cette victoire lui permet de décrocher le titre de champion de l'océan Indien de Breaking, au terme d'une compétition réunissant des danseurs venus de plusieurs territoires de la région et du continent africain.

La délégation malgache s'est également illustrée dans les autres catégories. Princia Valérie atteint le Top 8 de la catégorie Choose Your Style, tandis que B-Boy M.Y. termine à la 4e place. Des résultats qui témoignent de la présence malgache dans cette compétition consacrée aux cultures urbaines et à la danse.

Le Wake Up Session - Océan Indien 2026 a rassemblé des participants issus de onze pays et territoires de l'océan Indien et d'Afrique : l'Afrique du Sud, le Botswana, Djibouti, le Zimbabwe, Mayotte, les Comores, les Seychelles, Rodrigues, La Réunion, Maurice et Madagascar. Dans ce plateau international, B-Boy 3 J a réussi à s'imposer dans l'une des catégories phares de la compétition et à placer Madagascar au sommet du breaking régional.

Cette performance vient ainsi renforcer la visibilité des danseurs malgaches dans les rendez-vous de danse urbaine de l'océan Indien.

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