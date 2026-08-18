Gabon: A Lébamba, un défilé multiculturel qui illustre un pays accueillant

À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Gabon, la ville de Lébamba, chef-lieu du département de la Louetsi-Wano, a offert une belle image de diversité et de cohésion à travers un défilé civil et motorisé.

Réunissant plusieurs communautés et nationalités vivant dans le département, cette parade a constitué l'un des temps forts des festivités. Hommes, femmes et jeunes, issus de différents horizons, ont défilé dans une ambiance conviviale, témoignant de leur attachement au Gabon et de leur volonté de participer pleinement à la vie de leur territoire d'accueil.

Au-delà du caractère festif de l'événement, cette mobilisation traduit une réalité bien ancrée dans la société gabonaise : celle d'un pays qui accueille sur son sol des populations venues d'ailleurs et qui favorise leur participation à la vie sociale et communautaire.

Le défilé motorisé est venu renforcer cette démonstration de diversité, avec une mobilisation remarquable autour des couleurs et des symboles de la République. Une manière pour les participants d'exprimer leur respect pour le pays qui les accueille, mais également leur contribution au vivre-ensemble.

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À Lébamba, cette célébration aura ainsi offert une image forte : celle d'un Gabon ouvert, accueillant et riche de sa diversité, où différentes communautés peuvent se retrouver autour d'une même identité républicaine.

Une belle illustration de la fraternité et de la cohésion qui peuvent unir, au-delà des origines et des nationalités, toutes celles et ceux qui vivent et contribuent au développement du département de la Louetsi-Wano.