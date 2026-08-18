Congo-Kinshasa: Le Gouvernement confirme des signaux de paix face au phénomène Mobondo !

Le Gouvernement congolais confirme des avancées tangibles dans son engagement en faveur du maintien de la sécurité, de l'autorité de l'Etat et de stabilité en République démocratique du Congo. Face à la presse, hier, lundi 17 août 2026, au cours d'un briefing tenu à la RTNC, Eliezer Ntambwe Mposhi, Ministre Délégué près le Ministre de la Défense nationale chargé des Anciens combattants, et Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, ont épinglé un tournant significatif dans le processus de pacification de l'axe Grand Bandundu-Kongo Central-Kinshasa, considéré, autrefois, comme le ventre mou du phénomène Mobondo.

Dans ses propos luminaires, le Ministre Délégué Eliezer Ntambwe a présenté le phénomène Mobondo comme un conflit d'origine foncière. Au sein du Gouvernement, il a indiqué avoir été chargé d'engager des efforts pour y mettre fin, garantir la protection des populations et assurer le retour à la vie normale dans les cités affectées par la crise. Parmi les zones pacifiées, il a notamment cité Maluku, Etumba na Ngwaka, Mashambio. « La mission que nous avons reçue du Commandant suprême, c'est de faire en sorte que les compatriotes qui étaient en brousse puissent déposer les armes », a-t-il indiqué. Selon lui, à ce jour, 596 miliciens Mobondo ont été neutralisés et mis à la disposition du Service National à Kaniama Kasese dans le cadre de leur démobilisation, leur désarmement et leur réinsertion sociale. « D'autres éléments sont en cantonnement dans certains villages.

Le nombre d'armes récupérés, c'est 146. A part cela, je dois souligner qu'il y a d'autres armes que nous avons récupérées », a-t-il complété. Le Ministre Délégué Eliezer Ntambwe a également rassuré sur la volonté du Gouvernement de maintenir la vigilance pour contrer toute stratégie de manipulation et accélérer le retour des populations dans leurs villages autrefois victimes d'actes pillages, de vandalisme et de sabotage.

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« Il y a eu une évolution positive... La RN1 est fréquentable aujourd'hui, sans crainte. La RN17 est fréquentable aujourd'hui. Comme vous savez, déjà, quand le chef de l'État était à la conférence des gouverneurs à Bandundu, il a promis qu'on devrait reprendre les travaux de réfection de la route de la nationale numéro 17. Donc, nous avons réussi à bénéficier de la confiance des compatriotes qui étaient dans les fermes », a-t-il précisé. Profitant de sa première participation à l'exercice de redevabilité du Gouvernement, Eliezer Ntambwe a énuméré quelques grandes lignes de sa feuille de route en tant que Ministre Délégué près le Ministre de la Défense, fondée sur des réformes. Il a annoncé des avancées dans la mise en oeuvre en RDC d'une Loi dédiée aux anciens combattants. Pour sa part, le Ministre Patrick Muyaya a réaffirmé la détermination du Gouvernement à imposer le respect de l'autorité de l'Etat, de protéger l'intégrité territoriale face aux initiatives déstabilisatrices et de garantir la sécurité des congolais, sans aucune forme de confusion.