Congo-Kinshasa: 'Jusqu'à la concrétisation du dessein de Dieu pour la Nation', EPLM - Le Prophète Jules Mulindwa appelle au maintien de Félix Tshisekedi au pouvoir!

Le culte d'Indépendance spirituelle et de libération des Captifs » organisé, le dimanche 16 août 2026 au Stade du 20 Mai, par l'Eglise Pentecôtiste Lumière du Monde (EPLM), connue sous le nom de la « Cité de Refuge », a vécu.

Le visionnaire de cette église, le Prophète Docteur, Jules Mulindwa, a fait une véritable démonstration de force de sa popularité à Kinshasa et dans l'arrière-pays. Le stade du 20 Mai a refusé du monde et ses environs débordés avec une marée humaine, composée de fidèles et quelques invités de marque.

C'est l'une des rares mobilisations de membres pour une seule Église à Kinshasa depuis plus de 5 ans, au stade du 20 Mai et ses environs débordés. Ils sont tous fidèles de l'EPLM-Cité de Refuge. Dès 4 heures du matin, ils ont envahi gradins et pelouse pour prendre part active à ce Culte d'Indépendance spirituelle et de libération des Captifs » avec le Prophète-Docteur Mulindwa Jules.

« L'opération cadenas » pour libérer les captifs

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les temps forts de ce culte, on note notamment une louange mouvante; des témoignages percutants des personnes ayant expérimenté la main de l'Éternel Dieu dans leur vie; des déclarations prophétiques par l'homme de Dieu sur les fidèles et les institutions légales du pays ; la Sainte-Cène : symbole du corps et du sang de Christ, selon la première lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 11, versets 24 et 25, ainsi que « l'opération Cadenas » pour la libération spirituelle et symbolique des captifs de l'emprise du diable et, par ricochet, sceller une nouvelle marche dans la vie personnelle et celle de la Nation Congo. Ce, à la lumière de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 18.

L' »opération Cadenas » a été suivie de plusieurs cas de délivrance, par l'action du Saint-Esprit.

Il sied de noter la présence à ce culte, d'Augustin Kabuya, Secrétaire général et président a.i de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS/Tshisekedi). Touché par ce geste d'humilité, le Prophète Jules Mulindwa a réitéré son soutien aux autorités établies du pays et son appel au changement de la Constitution. Sans langue de bois, ce puissant prédicateur de l'Évangile de Christ a envoyé un message clair au Président de la République, Félix Tshisekedi.

« Oui au changement de la Constitution »

« Le Peuple, c'est nous et on veut que vous soyez encore là pour poursuivre l'oeuvre que vous avez commencée, celle de reconstruire le pays, rétablir la paix et instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Si vous avez besoin des signatures pour une pétition en faveur du changement de la Constitution, mon église vous garantit 1.000 000 (un million) de signatures « , a déclaré sans détour, Jules Mulindwa.

Consacré premier « Grand Prix mondial pour la Paix », décerné par des scientifiques congolais, Jules Mulindwa et les fidèles de son église disent « oui » au changement de la Constitution, qu'ils considèrent comme un « acte de vente du pays », en référence à l'article 218 de cette loi fondamentale.

Réputé pour ses oeuvres caritatives et philanthropiques, Jules Mulindwa a offert, séance tenante, une jeep Escalator à l'organisation scientifique congolaise qui lui avait décerné le premier « Grand prix mondial pour la paix », l'équivalent du Nobel en Europe. Il a également remis un chèque de 5 mille dollars américains au cycliste congolais, Miguel Masaïsaï, qui parcourt l'Afrique pour sensibiliser sur la fin de la guerre d'agression et le retour de la Paix en RDC.