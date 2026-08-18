Congo-Kinshasa: « DRC Fashion Week », Patrick Muyaya - « De plus en plus, la RD Congo montre que c'est un pays puissant »

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, a pris part, le week-end, à la 6ème édition de la DRC Fashion Week, organisée à la Galerie La Fontaine, à Kinshasa, autour du thème « La SAPE ».

Placée sous le signe du rapprochement culturel entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, cette édition avait retenu comme dress code les couleurs des drapeaux congolais.

La consigne vestimentaire a été largement respectée par les mannequins et le public, venus nombreux prendre part à ce rendez-vous consacré à la mode, à la créativité et à l'expression culturelle congolaise. La forte présence des Kinois et des Brazzavillois a particulièrement réjoui les cofondatrices de la DRC Fashion Week, Nathalie Eoma et Bénie Nyota. Les deux promotrices ont salué cette mobilisation et remercié le Ministre Patrick Muyaya pour sa présence et son soutien à cet événement qui contribue à rapprocher les peuples des deux Congo à travers la culture et la mode.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole à cette occasion, Patrick Muyaya a félicité les organisatrices pour leur initiative et leur engagement en faveur de la promotion de la culture congolaise. « De plus en plus, la République démocratique du Congo montre que c'est un pays puissant, y compris culturellement », a-t-il déclaré, avant de rappeler que cette dynamique culturelle s'exprime aussi bien à Kinshasa qu'au Lualaba.

Le Ministre a également souligné la portée symbolique du thème choisi et du dress code aux couleurs des deux drapeaux. « C'est aussi une manière pour nous de célébrer les drapeaux parce que nous tous, nous sommes évidemment fiers d'être congolais », a-t-il indiqué, établissant un parallèle avec la fierté suscitée par les Léopards de la RDC.

Patrick Muyaya a, par ailleurs, réaffirmé l'attention portée par les pouvoirs publics au secteur culturel. « Le Président de la République lui-même, il soutient la culture au premier niveau, la Première Ministre et tous les gouvernements », a-t-il relevé, assurant les acteurs de la mode et de la création de l'accompagnement des autorités. Il a conclu par des encouragements aux organisateurs, aux créateurs et à l'ensemble des participants, en leur souhaitant « plein de succès » pour la DRC Fashion Week.

Depuis sa création, la DRC Fashion Week s'est progressivement imposée comme une plateforme de promotion de la mode, des créateurs et des talents congolais. Les cinq premières éditions ont contribué à installer ce rendez-vous dans l'agenda culturel de Kinshasa, en favorisant la mise en lumière des stylistes, mannequins et acteurs de l'industrie de la mode, tout en créant des passerelles entre les scènes créatives de Kinshasa et de Brazzaville. La 6ème édition s'inscrit ainsi dans la continuité de cette ambition, avec une identité davantage tournée vers la célébration de la culture, de la créativité et de la proximité entre les deux Congo.

Plusieurs créateurs ont présenté leurs collections au cours de cette édition, parmi lesquels Dimi Couture de Toungou Nzouzi Alpha Kevin Dimitri, venu de la République du Congo ; KEPA Fashion Collection de Christian Ushindi Busole, de Goma ; Créateurs de mode en lumière, structure créée par Bénie Nyota, cofondatrice de la DRC Fashion Week ; Merveille Couture de Mbaye Siki Merveille ; Invisible Design de David Mbougnou, de la République du Congo ; ainsi que Moussa Style de Moussa, de la RDC.

À travers cette 6ème édition, la DRC Fashion Week confirme ainsi sa vocation de plateforme de valorisation de la création congolaise et de rapprochement culturel entre Kinshasa et Brazzaville, en faisant de la mode un véritable vecteur de dialogue, de fierté et de rayonnement culturel.