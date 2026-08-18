Congo-Kinshasa: Un plan d'urgence pour stabiliser la Tshopo et réintégrer les déplacés du conflit Mbole-Lengola

Le Gouvernement congolais a annoncé le lancement d'un vaste programme de reconstruction et de stabilisation dans la province de la Tshopo. L'objectif est de faciliter le retour de milliers de personnes déplacées par les violents affrontements fonciers qui opposent, depuis plusieurs mois, les communautés Mbole et Lengola.

Face à la crise humanitaire qui sévit dans les environs de Kisangani, le gouvernement de la République Démocratique du Congo passe à l'offensive sociale. Au cours de la 96ème réunion ordinaire du Conseil des Ministres du vendredi 14 août 2026, les autorités ont détaillé un plan d'action prioritaire visant à restaurer la dignité des populations civiles meurtries par le conflit intercommunautaire.

Un programme d'infrastructures ambitieux

Le coeur de cette initiative repose sur la construction rapide de 250 logements sociaux pour loger 250 ménages. Ces habitations sont destinées en priorité aux familles ayant perdu leurs foyers lors des vagues de violences. Mais le projet ne s'arrête pas à l'habitat. Pour garantir un retour durable, le Gouvernement prévoit également :

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L'accès à l'éducation : La construction et la réhabilitation d'écoles pour permettre aux enfants, dont la scolarité a été brutalement interrompue, de retrouver le chemin des classes.

La santé publique : L'érection de centres de santé de proximité pour répondre aux besoins médicaux urgents et assurer un suivi sanitaire régulier.

L'accès à l'eau : Le forage de puits d'eau potable pour prévenir les maladies hydriques et améliorer les conditions de vie quotidiennes.

Le conflit foncier entre les Mbole et les Lengola, qui a déjà causé des pertes en vies humaines et des déplacements massifs vers Kisangani et les communes périphériques comme Lubunga, nécessite une réponse qui va au-delà du béton. Les autorités locales et nationales travaillent de concert pour redéfinir les limites territoriales et les droits d'usage des terres, point de friction originel du conflit.

Les défis du terrain

Si l'annonce est accueillie avec espoir par les organisations humanitaires, les défis restent nombreux. La sécurisation des zones de retour est la condition sine qua non du succès de ce projet. Les déplacés, encore traumatisés, attendent des garanties fermes que les violences ne reprendront pas une fois les chantiers terminés.

« Construire des maisons est une étape, mais restaurer la confiance entre voisins est le véritable chantier », confie un acteur de la société civile locale.

Avec ce programme, le Gouvernement congolais affiche sa détermination à ne pas laisser la province de la Tshopo s'enfoncer dans une instabilité chronique, tout en envoyant un signal fort de solidarité nationale envers les victimes des conflits internes.