Afrique: Du Gabon jusqu'à la Tanzanie, la diplomatie congolaise à la manoeuvre

Le président congolais, Félix Tshisekedi, échange ce mardi 18 août 2026 à Zanzibar avec Samia Suluhu Hassan pour consolider la coopération sécuritaire et économique entre Kinshasa et Dodoma. Une séquence diplomatique entamée quelques jours plus tôt au Gabon. À Libreville, la visite du président congolais a permis de clarifier les attentes des deux pays et de sceller de nouveaux engagements bilatéraux.

La République démocratique du Congo (RDC) obtient un soutien clairement annoncé : le « soutien » du Gabon à la candidature de Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Libreville, de son côté, sollicite Kinshasa sur deux candidatures : celle du Gabon au Conseil de l'Union internationale des télécommunications, avec une élection prévue en novembre à Doha, et celle de Libreville pour accueillir le Sommet de l'Union africaine en 2027.

Enfin, trois accords ont été signés, l'un de coopération générale, notamment judiciaire, environnementale, sanitaire et minière, un autre sur l'exemption de visas pour les passeports diplomatiques et de service et ensuite, sur des consultations politiques et diplomatiques régulières. Une commission mixte doit suivre leur mise en oeuvre.

Discussions commerciales et sécuritaires à Zanzibar

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Après Libreville, Félix Tshisekedi est donc à Zanzibar. Les autorités tanzaniennes annoncent des discussions allant du commerce et des investissements à la paix et à la sécurité. Mais sur quels dossiers cette visite peut-elle réellement produire des avancées concrètes ?

D'abord, la coopération militaire et sécuritaire. Elle repose déjà sur un mémorandum signé en 2022. En avril, Kinshasa demandait notamment l'expertise tanzanienne pour former des officiers et cadres de l'armée congolaise (FARDC). Et il existe un précédent beaucoup plus opérationnel : Eric Nkuba, présenté comme conseiller stratégique de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC/M23, avait été arrêté en Tanzanie puis extradé vers Kinshasa.

Deuxième dossier : le corridor de Dar es Salaam, important pour le sud-est minier congolais. Des travaux RDC-Tanzanie-Zambie ont déjà identifié des problèmes très concrets : postes de contrôle illégaux, paiements en espèces, vols de cargaisons et coordination aux frontières.

Enfin, la diplomatie régionale. Le mois dernier, Félix Tshisekedi avait fait remettre à Samia Suluhu Hassan un message spécial et confidentiel lors d'échanges portant notamment sur la situation dans les Grands Lacs.