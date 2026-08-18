Sénégal: Patrick Vieira nommé sélectionneur du pays, un pari ambitieux pour les Lions

18 Août 2026
Radio France Internationale
Par Ndiasse Sambe

Ancien capitaine de l'équipe de France, Patrick Vieira, né à Dakar, a été nommé sélectionneur du Sénégal ce mardi 18 aout. L'ancien milieu de terrain sera face à un gros défi pour son premier poste en tant qu'entraîneur d'une équipe nationale de football.

L'ancien international français Patrick Vieira a été nommé sélectionneur du Sénégal et succède au Sénégalais Pape Thiaw, limogé après la Coupe du monde, a annoncé mardi la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

La décision de nommer Vieira, 50 ans et né au Sénégal, est « un choix stratégique » qui « marque une nouvelle étape dans la volonté de la FSF de mettre en place un encadrement technique de haut niveau, en adéquation avec les ambitions sportives de notre pays », a indiqué la Fédération.

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La désignation intervient tout de même dans un contexte interne tendu à la Fédération sénégalaise de football (FSF), marqué par le conflit financier avec son prédécesseur, Pape Thiaw, qui réclame plusieurs centaines de millions de francs CFA au titre de salaires et primes impayés. Le Comité d'urgence, réuni le 17 août, a certes validé la nomination de Vieira, mais ce fut au terme au terme d'échanges décrits comme vifs par certains journaux de la place, certains responsables reprochant au président de la FSF de ne pas avoir suffisamment associé le Comité exécutif au processus.

Pour autant, le choix de Patrick Vieiraa tout d'une évidence pour celui qui est né à Dakar qu'il a quitté à l'âge de six ans. Champion du monde 1998, champion d'Europe 2000, 107 sélections avec les Bleus et plusieurs fois capitaine, il a durablement marqué le football français.

Plus d'infos à suivre...

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