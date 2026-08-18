Soudan: Le pays et l'Arabie saoudite signent un accord afin de renforcer leur coopération

18 Août 2026
Radio France Internationale

Le Soudan et l'Arabie saoudite ont signé lundi 17 août un accord portant sur la création du Conseil suprême de coopération et de coordination stratégiques entre les deux pays. L'objectif est de mettre en place un cadre institutionnel plus ambitieux et plus complet pour la gestion et le développement des relations bilatérales.

Selon l'agence de presse soudanaise Suna, l'accord a été signé par le ministre soudanais des Affaires étrangères, Mohieddine Salem, et son homologue saoudien, le prince Fayçal ben Farhane. Le Conseil couvre dix domaines clés, dont l'économie, l'investissement, le commerce et la politique.

La signature de cet accord intervient après deux années de préparation. Elle constitue un ultime acte de rapprochement entre l'armée soudanaise et le pouvoir saoudien. Ce Conseil suprême de coopération et de coordination stratégique témoigne, selon les deux capitales, de leur volonté d'élever leur niveau de coopération bilatérale et leur partenariat.

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Il s'agit d'une plateforme institutionnelle qui sert à faciliter la mise en oeuvre de projets contribuant au développement et à la stabilité économique. Mais cet accord acquiert aussi une dimension politique. Pour le chef de la diplomatie soudanaise, le Conseil permettra également « d'harmoniser la vision » et d'aborder « un certain nombre de questions nationales d'intérêt commun », ou régionales comme la sécurité en mer Rouge.

Assistance de l'Arabie saoudite au Soudan

Le ministre soudanais des Affaires étrangères a, par ailleurs, salué la position de l'Arabie saoudite à l'égard de son pays ainsi que le soutien et l'assistance que le royaume a toujours apportés au Soudan en diverses circonstances. L'Arabie saoudite a initié un dialogue entre les deux belligérants en mai 2023, qui a abouti à un accord de cessez-le-feu mais qui n'a jamais été appliqué.

Elle a fini par se ranger derrière l'armée régulière, poussée notamment par ses différends avec Abou Dhabi. Les Émirats arabes unis soutiennent toujours les paramilitaires, et ce, depuis le début de la guerre en avril 2023.

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