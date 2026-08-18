Zimbabwe: Cette vidéo ne documente pas le naufrage mortel sur le lac Kariba

Il s'agit de la pire catastrophe fluviale de l'histoire du Zimbabwe. Mercredi 11 août, au moins 80 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'un ferry sur le lac Kariba. Le bateau assurait la liaison entre les villes de Kariba et Chalala. Une semaine après la catastrophe, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux prétend, à tort, documenter l'accident.

La vidéo est difficile à regarder. Durant vingt-trois secondes, on y voit un ferry de couleur blanche, avec des dizaines de personnes à bord, sombrer dans un lac. Le navire, visiblement surchargé, penche dangereusement avant de se retourner et de couler. Les passagers qui ne sont pas coincés tentent de rester à la surface, en vain. Les témoins de cette scène, impuissants, crient.

« Voilà le moment où un ferry transportant 95 personnes a chaviré dans le lac Kariba, qui borde le Zimbabwe et la Zambie, tuant plus de 80 personnes, dont 18 enfants parmi les victimes », indique, à tort, la légende.

Vérification faite, ces images n'ont rien à voir avec le naufrage mortel survenu au Zimbabwe sur le lac Kariba, mercredi 11 août 2026.

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Un naufrage en République démocratique du Congo

Pour retrouver l'origine exacte de ce clip, nous avons effectué plusieurs recherches par image inversée (voir ici comment faire). Conclusion : cette vidéo a été filmée le 3 octobre 2024, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit du naufrage du bateau « Merveille de Dieu », qui a sombré à proximité du port de Kituku, à Goma. Des centaines de personnes ont disparu dans cette catastrophe.

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Accepter Gérer mes choix Si certains comptes qui diffusent cette vidéo se sont simplement fait avoir, d'autres cherchent au contraire à exploiter l'émotion autour de ce drame pour générer de l'audience. Une pratique désormais généralisée sur les réseaux sociaux après chaque catastrophe.