Niger: Un missionnaire américain enlevé au pays libéré après plus de neuf mois de captivité

Au Niger, le pilote missionnaire américain Kevin Rideout a été libéré après plus de neuf mois de captivité. Il avait été enlevé en octobre 2025 à Niamey, où il travaillait pour l'organisation évangélique SIM International. Sa libération intervient alors que la situation sécuritaire reste très tendue dans le pays.

« Kevin Rideout est en bonne santé et pris en charge par des responsables américains », se réjouit SIM International, l'organisation pour laquelle il travaillait. Ce pilote américain de 50 ans travaillait depuis 19 ans pour cette organisation évangélique, présente dans plus de 70 pays.

Kevin Rideout a été enlevé en octobre 2025 devant son domicile, à Niamey. C'était dans un quartier résidentiel en plein centre-ville, le Château 1, à proximité du palais présidentiel. L'otage a un temps été considéré comme détenu au Mali par la branche sahélienne de l'organisation État islamique.

Mais, selon un haut responsable américain cité par le New York Times, le groupe qui le détenait à la fin de sa captivité n'a pas été clairement identifié. Le missionnaire aurait notamment pu être déplacé.

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Des enlèvements au Niger

Depuis son enlèvement, Washington a placé le Niger au niveau d'alerte maximal pour les voyageurs. « Ne vous rendez au Niger sous aucun prétexte », indique le département d'État américain, en raison des risques de criminalité, de terrorisme et d'enlèvement.

Un autre missionnaire américain avait déjà été enlevé au Niger en 2020. Philip Walton avait été capturé à Massalata, près de la frontière avec le Nigeria. Ce dernier a été libéré quelques jours plus tard lors d'une opération des forces spéciales américaines dans le nord du Nigeria.

L'administration du président américain Donald Trump a fait de la libération de Kevin Rideout une priorité dans sa stratégie récente concernant les États africains du Sahel, priorisant la sécurité et l'exploitation des ressources naturelles sur la promotion de la démocratie.