Mali: Ce que l'on sait des coulisses de la grâce de l'agent de la DGSE libéré par le pays

14 Août 2026
Radio France Internationale
Par Serge Daniel

Le ministère français des Affaires étrangères a exprimé ce vendredi 14 août sa « très grande satisfaction » après l'annonce ce jeudi de la libération d'un agent de renseignement français par Bamako. Il avait été arrêté il y a 1 an et condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l'État. Le président de la Transition, le général Assimi Goïta, a décidé de le gracier. Voici ce que l'on sait des coulisses de cette libération.

Avant même le procès de l'agent français qui s'est tenu en juin dernier à Bamako, les négociations pour sa libération avaient déjà commencé. D'après nos informations, discrètement le Maroc a joué un rôle décisif dans l'affaire. « Faites-le pour sa majesté, et au nom de nos relations », aurait déclaré un interlocuteur de Rabat aux Maliens.

À Bamako, une proche du dossier confie : « De notre côté, avons insisté sur une chose : l'espion doit être jugé d'abord, et le reste suivra ». Dans la perspective d'une grâce, dans le groupe des accusés, l'agent français sera le seul à être jugé pour la supposée « tentative de déstabilisation ». Ses co-accusés Maliens, dont deux généraux, croupissent toujours en prison.

Ne pas prolonger détention

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dès le jugement prononcé, dans le cadre des négociations, il a été demandé à l'avocat de ne pas faire appel à la décision de justice. Cette demande avait pour but de ne pas prolonger la détention du ressortissant français. Impatience sur ce dossier, la France a très récemment menacé de fermer l'École française Liberté de Bamako en « représailles », selon une source.

Les négociations se sont accélérées. la grâce est intervenue. Question : qu'a obtenu la junte malienne en retour ? « Beaucoup de choses », confie une source locale qui n'a pas voulu détailler. D'après nos informations, l'agent français a regagné Paris.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.