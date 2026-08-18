Afrique de l'Est: Les FSR multiplient les attaques, Khartoum et la frontière avec l'Éthiopie ciblés

Du Darfour au Kordofan en passant par Khartoum, la capitale, plusieurs fronts s'embrasent au Soudan ces derniers jours. Alors que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) veulent reprendre des villes et des villages stratégiques qu'ils ont perdus le mois dernier, ces derniers ont lancé des attaques de drone. Leurs avancées les plus probantes ont lieu dans l'État du Nil Bleu, à la frontière avec l'Éthiopie.

Deux jours après s'être emparés de Geissan, dans l'État du Nil Bleu, dans le sud du Soudan, près de la frontière avec l'Éthiopie, les paramilitaires soudanais des forces de soutien rapide (FSR) ont annoncé, jeudi 13 août, avoir pris une autre ville stratégique, Kurmuk, que l'armée avait récemment reprise.

Des affrontements viennent d'avoir lieu avec, d'un côté, l'armée et les mouvements alliés, de l'autre les FSR fortement soutenues par le MPLS-N faction Abdelaziz el Hilu. Ces combattants ont publié des vidéos et des photos de l'intérieur de la ville pour montrer qu'ils en avaient bien pris le contrôle. Dans un communiqué officiel, les FSR indiquent également avoir saisi des armes et des munitions, ainsi que des véhicules militaires et des chars de l'armée.

Pas de communication de l'armée soudanaise

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L'armée soudanaise n'a pas communiqué sur ce revers mais les autorités locales ont déclaré avoir été la cible d'attaques intenses de drones stratégiques et kamikazes au cours des trois derniers jours, ainsi que de tirs d'artillerie.

Le gouvernement soudanais accuse par ailleurs toujours l'Éthiopie d'avoir permis aux FSR d'utiliser son territoire comme tremplin pour des attaques, ce qu'Addis-Abeba a déjà précédemment démenti. Alors que la longueur de la frontière entre le soudano-éthiopienne rend son contrôle difficile, celle-ci constitue un point de transit important pour les fournitures militaires.

Parallèlement, au Kordofan du Nord, l'armée a mis en échec une attaque des FSR qui ont essayé de s'emparer de Jabra al-Sheikh, Bara ainsi que d'autres localités qui étaient récemment passées aux mains des soldats du général Abdel Fattah al-Burhan. L'objectif était d'atteindre l'axe routier stratégique reliant Omdurman à Al-Obeid. Une source militaire a indiqué que l'attaque avait été menée avec un grand nombre de véhicules militaires et avait été précédée de frappes de drones, en plus d'un bombardement d'artillerie sur Barra.