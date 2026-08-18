Le 46ème sommet ordinaire des chefs d'État et de Gouvernement de la SADC s'est tenu à Durban, en Afrique du Sud, sous le thème industrialisation résiliente, durable et inclusive par le développement des infrastructures, la transformation agricole et la valorisation des minéraux critiques, pour un monde plus équitable.

Pour le compte de la République démocratique du Congo, le Vice-Premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et Anciens Combattants S.E Me Guy Kabombo Muadiamvita, représente personnellement le président de la République, Chef de l'État à ces assises.

Au Nom et pour le compte du Président de la République, le Vice-Premier ministre de la défense nationale Me Guy Kabombo Muadiamvita a lu fidèlement le discours du chef de l'État, S.E.M Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appelé les pays d'Afrique australe à opérer un « changement de paradigme » économique, en rompant avec un modèle centré sur l'extraction et l'exportation de matières premières brutes. Du haut de la tribune, le porte-voix du Président de la République, a réaffirmé l'attachement de la RDC aux valeurs de solidarité et d'intégration de la SADC.

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En référence au thème de ce 46e sommet et à la question de comment convertir l'abondance des ressources de la région en capacités productives, en emplois décents et en progrès visibles pour les populations. La position de la République démocratique du Congo est orientée vers la montée en gamme industrielle et la création de valeur sur le continent, en intégrant les minerais stratégiques, les terres arables, le potentiel énergétique et la jeunesse dans des chaînes de valeur régionales compétitives.

Dans cette logique, le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi entend mettre en avant les atouts des différents minerais critiques que regorge de la République démocratique du Congo, notamment le cuivre, le cobalt, le lithium, l'eau, les terres agricoles et les capacités énergétiques. Une ambition clairement affichée : accroître la transformation locale, diversifier l'économie et bâtir une base industrielle capable de profiter à l'ensemble des États membres, dans une démarche de réussite régionale, fondée sur la convergence des politiques industrielles, à l'interconnexion des infrastructures et à une intégration portée par la production, plutôt que par les seuls échanges commerciaux.

Sur le volet des infrastructures, Me Guy Kabombo Muadiamvita a présenté la vision du Président de la République, portée sur les corridors régionaux comme outils de développement et non des simples routes d'exportation. Il a également évoqué la mise en oeuvre du Protocole de la SADC sur le commerce, estimant que l'intégration doit se traduire par davantage d'échanges intrarégionaux, des investissements accrus et des chaînes de valeur créatrices d'emplois, afin que les ressources naturelles ne quittent plus systématiquement la région à l'état brut.

Face aux contraintes financières susceptibles, le Chef de l'État S.E.M Félix Tshisekedi Tshilombo, reste de même avis que ses homologues, sur l'opérationnalisation accélérée du Fonds régional de développement de la SADC, destiné à mobiliser ressources publiques, capitaux privés et instruments innovants.

La question sécuritaire étant une préoccupation primordiale, dans cette adresse du Président de la République démocratique du Congo, lue par le VPM de la Défense nationale Me Guy Kabombo Muadiamvita, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a lié étroitement développement et sécurité, affirmant qu'aucune intégration durable n'est possible sans paix et stabilité. Il a rappelé l'engagement de la RDC dans les processus de Washington et de Doha pour une paix « juste et durable » dans l'Est du pays, évoquant des avancées récentes dans le cadre de l'Accord de Washington.