Afrique de l'Ouest: Les transporteurs veulent améliorer la fluidité sur l'axe Dakar-Bamako

16 Août 2026
Radio France Internationale
Par Juliette Dubois

Depuis plusieurs mois, la dégradation de la situation sécuritaire sur le tronçon nord de l'axe Dakar-Bamako, via Kidira, a entraîné un report important du trafic vers un autre corridor, plus au sud, via Kédougou et Moussala à la frontière avec le Mali. Résultat : ce corridor, qui voit transiter plusieurs centaines de camions chaque jour depuis le port de Dakar, est aujourd'hui saturé. Une mission conjointe des chargeurs sénégalais et maliens s'est rendue sur place pour évaluer la situation et chercher des solutions.

À Moussala, au Sénégal, une file de près de 15 km attend de pouvoir franchir la frontière du Mali. Les camions stationnent le long de la route, faute de capacités suffisantes pour absorber ce trafic. Pour les chauffeurs routiers, les délais s'allongent et les conditions d'attente posent aussi des problèmes.

Daouda Singui Sarr, directeur de la promotion et de l'assistance au Cosec, le Conseil sénégalais des chargeurs, s'en explique. « Les problèmes qui se posent sont multiples. Déjà, il y a les délais de transit qui vont augmenter. Et quand on parle des délais de transit qui augmentent, il y aura des surcoûts que le transporteur va supporter. Pour les chauffeurs, parmi les difficultés rencontrées : déjà, il n'y a pas les commodités qu'il faut parce qu'on est en période hivernale, donc ils sont confrontés à pas mal de difficultés ».

Le trafic dans la zone est en constante augmentation, notamment avec le développement des activités minières. À Kidira, le Cosec a déjà commencé à aménager un parking de 15 hectares pour les camions. À Moussala, il cherche désormais à identifier des solutions adaptées à l'engorgement, précise Daouda Singui Sarr.

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« Nos homologues de la douane et de la police des frontières avaient déjà pris les devants. Ils avaient augmenté les effectifs à ce niveau-là pour permettre quand même d'accélérer le passage des camions. Pourquoi ne pas dupliquer notre projet d'un parking moderne à Kidira et le faire à Moussala ? »

Des mesures d'urgence devraient être prises dans les prochaines semaines en coordination avec les autorités locales.

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