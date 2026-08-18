Tunisie: Le barrage de Douimis s'apprête à entrer en service

Le barrage de Douimis , situé dans le sud du gouvernorat de Bizerte, devrait être opérationnel avant la fin de l'année 2026. D'une capacité de 45 millions de mètres cubes, l'ouvrage doit contribuer à renforcer l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation dans plusieurs régions du pays, dans un contexte de pression croissante sur les ressources hydriques.

Le projet du barrage de Douimis entre dans sa dernière phase. Le chargé de la gestion de la Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Kamel El Moueddeb, a annoncé que l'ouvrage devrait être fonctionnel d'ici la fin de 2026.

Cette échéance intervient après le règlement de plusieurs difficultés liées notamment aux dossiers fonciers, logistiques et administratifs du projet. Ces questions ont été examinées lors d'une séance de travail tenue mardi au siège du gouvernorat de Bizerte, suivie d'une visite de terrain sur le chantier en présence de représentants des structures centrales, régionales et locales concernées ainsi que des entreprises chargées des travaux.

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Selon Kamel El Moueddeb, le règlement de ces problèmes devrait permettre d'accélérer l'achèvement des différentes composantes du barrage, parallèlement à la poursuite des travaux techniques.

45 millions de m³ transférés vers Sejnane

Une fois opérationnel, le barrage de Douimis permettra de mobiliser environ 45 millions de mètres cubes d'eau. Une partie de ces ressources sera transférée vers le barrage de Sejnane à travers le système de transfert des eaux du Nord.

L'objectif est notamment de renforcer l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation de plusieurs régions, dont Bizerte, le Grand Tunis, le Cap Bon, le Sahel et Sfax.

Le projet s'inscrit ainsi dans la stratégie nationale de mobilisation et de transfert des ressources hydriques, alors que la Tunisie fait face à une pression croissante sur ses ressources en eau.

Le barrage présente également une particularité technique importante. Selon le responsable du ministère de l'Agriculture, le transfert gravitaire de ses eaux, sans recours à l'énergie électrique, permettra de renforcer les ressources destinées à l'extrême Nord.

Cette configuration devrait également contribuer à réduire la pression sur les équipements hydromécaniques et la consommation d'énergie, tout en améliorant l'exploitation des ressources disponibles au niveau du barrage de Barak.

Des travaux toujours en cours

Lors de la visite de terrain, le gouverneur de Bizerte et président du Conseil régional de l'eau, Salem Ben Yacoub, a notamment inspecté l'état d'avancement des travaux portant sur l'installation des équipements hydromécaniques ainsi que le renforcement et la protection du corps du barrage et de son évacuateur de crues.

Il a assuré que les mesures nécessaires avaient été prises afin de permettre l'achèvement du projet dans les délais prévus, compte tenu de son importance pour le développement de la région et le renforcement de la sécurité hydrique nationale.

Le gouverneur a également mis en avant l'impact attendu du projet sur l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable à Bizerte et dans les gouvernorats voisins.

Le barrage de Douimis est financé à 100 % par des ressources nationales. Il présente une capacité de stockage de 45 millions de mètres cubes et s'étend sur une superficie de 300 hectares.

Il constitue le sixième et dernier barrage inscrit dans le cadre du plan décennal de mobilisation des ressources en eau et du système de transfert des eaux du Nord dans la région.

Au-delà de l'infrastructure hydraulique, le projet comprend également l'aménagement d'un périmètre irrigué destiné aux populations locales, à proximité du barrage, entre la délégation de Sidi Amer et les limites de la délégation de Louata.

Plusieurs pistes doivent également être aménagées afin de contribuer au désenclavement de la zone et de soutenir son développement économique et social.

Avec une mise en exploitation prévue avant la fin de 2026, le barrage de Douimis doit ainsi devenir une nouvelle pièce du dispositif tunisien de mobilisation des ressources en eau, tout en renforçant les capacités de transfert vers les régions déficitaires.