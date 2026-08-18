Tunisie-Égypte - Un mémorandum d'entente sur la coopération technique sera signé début septembre

18 Août 2026
La Presse (Tunis)

Un mémorandum d'entente entre l'Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) et l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement (EAPD) sera signé au Caire début septembre, a annoncé mardi le directeur général de l'ATCT, Mohamed Blidi, à l'issue d'un entretien avec l'ambassadeur d'Égypte à Tunis, Bassem Yahia Hassan.

La signature interviendra en marge de la 7e réunion des agences de coopération technique et internationale des pays membres de la Banque islamique de développement (BID), prévue du 6 au 8 septembre 2026 dans la capitale égyptienne, Le Caire.

Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement du partenariat bilatéral, dans une logique de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire. Les deux responsables ont convenu de valoriser les expériences réussies des deux pays et de mobiliser leurs réseaux respectifs afin de bâtir une collaboration axée sur le développement durable, avec des retombées positives pour les deux parties.

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