Tunisie: Cocaïne, cannabis et argent liquide - Un réseau de trafic démantelé à Sousse

Un réseau actif dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent dans le gouvernorat de Sousse a récemment été démantelé par les unités de la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale de Ben Arous, relevant de la sous-direction de lutte contre les stupéfiants de la Direction des affaires judiciaires.

Selon une source sécuritaire informée citée mardi par l'Agence TAP, l'opération a permis l'arrestation de trois individus, tandis qu'un quatrième suspect, qui a pris la fuite, a été inscrit sur la liste des personnes recherchées.

Les agents ont également saisi 81 plaquettes ainsi que plusieurs morceaux de différentes tailles de cannabis (zatla), en plus d'un kilogramme de cocaïne.

Deux véhicules utilisés pour le transport et la distribution des stupéfiants ont également été saisis, ainsi qu'une importante somme d'argent en dinars tunisiens, soupçonnée de provenir des activités de trafic.

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La même source a précisé que l'opération a été menée à la suite de renseignements et d'investigations sur le terrain, après consultation du parquet près le Tribunal de première instance de Sousse 2.

Les unités sécuritaires ont perquisitionné un domicile situé à Sahloul, utilisé par les membres présumés du réseau.

Après avoir été informé des résultats de l'opération, le parquet a ordonné le placement en garde à vue des trois suspects arrêtés et la poursuite des investigations.