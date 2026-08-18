Tunisie: TGV - La SNCFT lance les premières études de la future ligne Nord-Sud

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) vient de lancer un appel à candidatures destiné à constituer une liste restreinte de bureaux d'études tunisiens et internationaux spécialisés dans le transport ferroviaire, en vue de réaliser les premières études du projet de ligne ferroviaire à hautes performances reliant le Nord au Sud du pays.

Cette première phase porte sur l'étude de faisabilité et les études d'ingénierie préliminaires d'un projet présenté comme stratégique pour renforcer la connexion entre les différentes régions tunisiennes et développer les liaisons ferroviaires nationales.

La SNCFT précise que les bureaux d'études ou groupements candidats doivent disposer d'une expérience dans la réalisation d'études similaires en termes de complexité et de spécificité et répondre aux conditions et critères fixés dans le cahier des termes de référence.

Des études avant le passage à la réalisation

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L'appel lancé par la SNCFT vise dans un premier temps à sélectionner une liste restreinte de bureaux d'études qui seront ensuite consultés pour la réalisation de la mission.

Le cahier des termes de référence fixe les conditions de participation, la méthodologie et les critères de sélection des candidats, conformément au cadre réglementaire en vigueur.

Les dossiers doivent comprendre notamment les offres techniques et les documents administratifs. Ils peuvent être transmis par courrier express ou recommandé avec accusé de réception, ou déposés directement au bureau d'ordre central de la SNCFT, à la gare de Tunis, place Barcelone.

La date limite de réception des candidatures est fixée au 24 septembre 2026 à 11h00. La séance publique d'ouverture des offres aura lieu le même jour à 11h15.

Un axe de Bizerte à Ben Guerdane

Au-delà de la phase d'études, le projet s'inscrit dans une vision plus large de développement du réseau ferroviaire tunisien. Présenté comme l'un des projets stratégiques à programmer dans le cadre du Plan de développement 2026-2030, il vise notamment à améliorer la liaison entre le Nord et le Sud du pays.

Selon les orientations présentées par la Présidence du gouvernement, la future infrastructure devrait s'étendre de Bizerte à Ben Guerdane, en assurant la desserte des principaux pôles urbains, équipements publics, centres de fret, ports et zones logistiques.

Le projet doit également permettre de renforcer les connexions ferroviaires de la Tunisie avec ses deux voisins maghrébins, l'Algérie et la Libye.

Une ouverture vers l'Algérie et la Libye

Du côté algérien, le projet prévoit notamment une connexion avec le réseau ferroviaire à Annaba, à travers l'axe Tabarka-Nefza-Mateur-Jdeida, avant de poursuivre vers le Sud tunisien.

En direction de la Libye, l'ambition est de prolonger les infrastructures vers Ras Jedir, via Mareth et Médenine, tout en assurant une liaison avec le port de Zarzis.

L'objectif affiché est de faire de cette future ligne un axe structurant pour le transport de voyageurs et de marchandises, capable de soutenir le développement économique et social, de favoriser l'emploi et de renforcer les échanges entre les différentes régions du pays.

À plus long terme, cette infrastructure pourrait également servir de base à une connexion de la Tunisie à des réseaux ferroviaires régionaux plus larges, renforçant ainsi son intégration dans les espaces maghrébin et africain.

Le lancement des études constitue ainsi une première étape concrète dans la mise en oeuvre de ce projet ferroviaire de grande envergure, dont la faisabilité, le tracé définitif et les caractéristiques techniques devront être précisés à l'issue des études engagées.