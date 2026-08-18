Afrique: CAN féminine 2026 - Malawi-Cameroun, une finale inédite

Le Cameroun, vainqueur au tirs au but du Maroc, jouera dimanche 16 août la finale de la CAN féminine contre le Malawi, tombeur de l'Algérie.

Les Camerounaises avaient réussi en quart de finale l'énorme exploit de sortir les Nigérianes, archi-favorites et vainqueurs de dix des treize CAN disputées depuis la création de l'épreuve en 1998. En demi-finale, grâce notamment à la gardienne Michaely Bihina, les Lionnes ont battu les Marocaines aux tirs au but.

Le Cameroun possède l'expérience des grands rendez-vous et connaît la pression d'une finale (2004, 2014 et 2016). Les protégées de Dimitri Lipoff seront donc logiquement favorites face au Malawi, qui a atteint la finale contre toute attente pour sa toute première participation à une phase finale de CAN.

Bilan offensif étincelant pour le Malawi

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais attention, la sélection du Malawi a déjoué tous les pronostics lors de cette nouvelle édition. Surnommées les Scorchers, les Malawites ont réalisé un parcours sensationnel. Elles ont annoncé la couleur dès la phase de poules en battant le Nigeria (3-2).

Qualifiées pour le tableau final, les joueuses ont poursuivi leur marche en avant en quarts de finale face au Ghana (2-1), validant du même coup leur qualification historique pour la Coupe du Monde Féminine 2027. Enfin, en demi-finale, le Malawi a dompté l'Algérie sur le score de 3-1.

Au total sur leurs cinq rencontres disputées, les Scorchers affichent un bilan offensif étincelant avec douze buts marqués pour sept buts encaissés. Les soeurs Tabitha et Temwa Chawinga ont joué un rôle déterminant dans cette campagne exceptionnelle. Leur influence offensive a largement contribué au parcours d'une équipe classée à la 153e place du classement Fifa féminin, qui n'a cessé de repousser les limites depuis le début de la compétition.