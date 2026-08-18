Maroc: Un colloque met en lumière la communion historique entre le Trône et le Peuple

La « communion historique entre le Trône et le Peuple : de l'épopée de la libération à la marche du développement...Contexte et significations » était au coeur d'un colloque scientifique, organisé lundi à Tanger, en commémoration du 47e anniversaire de la récupération d'Oued Ed-Dahab et le 73e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

Lors de ce symposium, organisé par la commune de Tanger-Médina en partenariat avec la délégation régionale du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, plusieurs universitaires et chercheurs dans le domaine de la mémoire historique ont affirmé que l'histoire du Maroc contemporain est jalonnée d'événements marquants qui témoignent de la force du lien entre le Trône et le Peuple.

Les intervenants ont souligné que ces événements ont démontré la capacité des Marocains, Roi et Peuple, à relever des défis majeurs et à défendre la souveraineté, l'unité et l'indépendance de la nation.

Ils ont indiqué que la Révolution du Roi et du Peuple représente un tournant décisif dans ce parcours, illustrant les liens profonds qui unissent le glorieux Trône alaouite au peuple marocain.

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Dans ce cadre, Sanaa El Oussini, membre du conseil locale des Oulémas de la préfecture de Tanger-Assilah, a souligné que la Révolution du Roi et du Peuple constitue l'un des jalons historiques majeurs du Maroc sur la voie de la liberté et de l'indépendance, incarnant les valeurs de sacrifice et de loyauté.

Elle a ajouté que cet événement a gravé dans la mémoire nationale les valeurs de l'unité et de la dignité, tout en inspirant les générations successives à préserver l'indépendance et à renforcer le sens civique.

De son côté, Badr Eddine Erraouas, professeur-chercheur spécialisé en géographie des ports, a affirmé que la Révolution du Roi et du Peuple « constitue une étape fondatrice dans l'histoire du Maroc moderne », car elle incarne la cohésion entre le Trône et le Peuple dans la défense de la souveraineté, de la liberté et de l'unité nationale.

M. Erraouas a souligné que la portée de cet événement historique ne se limite pas à la phase de libération et d'indépendance, mais s'inscrit dans un processus continu de construction nationale et de renforcement de sa puissance territoriale, économique et stratégique.

Le chercheur a expliqué que le Maroc est progressivement passé d'une phase de défense de son territoire et de protection de sa souveraineté à une phase de construction, de développement et de promotion de ses infrastructures, puis à une phase plus avancée fondée sur la valorisation de sa situation géographique en la transformant en source de force et d'attractivité.

Pour sa part, Hamida El Jazi, conservatrice de l'Espace de mémoire historique pour la Résistance et la Libération à Tanger, a relevé que l'un des objectifs de ce colloque est de relier l'histoire de la lutte pour la reconquête du territoire et la défense de la patrie au processus de développement actuel du Maroc sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la MAP, Mme El Jazi a noté que l'Espace de mémoire historique pour la Résistance et la Libération à Tanger, outre ses activités à caractère académique, organise des initiatives éducatives, recourant parfois à des outils d'intelligence artificielle, afin de présenter l'histoire nationale sous une forme moderne, en phase avec les modes de pensée des nouvelles générations et les exigences de l'époque.