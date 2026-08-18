Cote d'Ivoire: Des chercheurs testent une bio-solution contre le Swollen Shoot, la maladie du cacao

En Côte d'Ivoire, des chercheurs de l'université Nangui Abrogoua, à Abidjan, ont développé une solution à base de matières organiques naturelles pour combattre le Swollen Shoot, une maladie virale qui s'attaque aux cacaoyers et menace une partie de la production du pays. Baptisée « Vital Plus », cette méthode a déjà été expérimentée sur plusieurs centaines d'hectares dans les zones de production à travers le pays.

Depuis des décennies, lorsqu'un cacaoyer est atteint par le Swollen Shoot, il est arraché, un geste radical pour empêcher le virus de gagner les arbres voisins. Mais à l'université Nangui Abrogoua, des chercheurs veulent changer la donne. Une équipe d'une dizaine de scientifiques, dirigée par le professeur Mamadou Doumbia, travaille depuis vingt ans sur une solution à base de molécules naturelles issues des végétaux.

« Il y a dans ce cocktail des substances qui vont s'attaquer directement au vecteur : la cochenille qui est responsable de la transmission des particules virales au niveau du cacaoyer. Et dans ce cocktail, nous avons des molécules qui vont augmenter le système immunitaire du cacaoyer lui permettant ainsi de se défendre », explique le professeur Mamadou Doumbia.

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Après plusieurs années de recherches et d'essais sur le terrain, les premiers résultats sont jugés encourageants par les chercheurs.

Sur 300 hectares traités, ils annoncent un taux de succès de près de 90 % au bout de neuf mois de traitement. Pour les producteurs, l'enjeu est de pouvoir éviter l'arrachage des cacaoyers malades.

« Cela représente une grosse perte pour nous. Si cette solution permet vraiment de sauver notre cacao, ce serait une bonne chose pour les planteurs », témoigne Sylvain, un planteur installé à Agboville.