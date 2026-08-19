Sénégal: Loi sur les crédits spéciaux - Le Gouvernement saisit le Conseil constitutionnel

18 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Gouvernement a saisi, mardi, le Conseil constitutionnel pour faire déclarer irrecevable la proposition de loi relative au régime juridique des crédits spéciaux, inscrite à l'ordre du jour de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale de 2026.

Adoptée en commission selon la procédure d'urgence, la proposition de loi doit être examinée en séance plénière mercredi 19 août à 10 heures, indique un communiqué de la Primature.

Le Gouvernement estime que certaines dispositions du texte relèvent du domaine réservé au pouvoir réglementaire, conformément aux articles 67 et 76 de la Constitution. Il a, en conséquence, opposé l'irrecevabilité à la proposition de loi.

Face au désaccord, l'Exécutif a saisi le Conseil constitutionnel, en vertu de l'article 83, alinéa 2 de la Constitution, repris par l'article 69, alinéa 8 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le recours vise à faire déclarer irrecevable la proposition de loi.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.