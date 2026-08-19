Sénégal: Les actionnaires du groupe ETI approuvent plusieurs amendements aux statuts de la banque

18 Août 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de leur Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 13 août 2026, les actionnaires d'Ecobank Transnational Incorporated (ETI), maison-mère du groupe Ecobank ont approuvé plusieurs amendements importants aux statuts de la société.

« Ces amendements font suite à une revue périodique du dispositif de gouvernance d'ETI », a précisé Madibinet Cissé le Secrétaire Général. Parmi les résolutions adoptées lors de l'AGE, il y a le renforcement de la représentation des actionnaires. Le quorum requis pour la tenue des assemblées générales est désormais fixé à des actionnaires représentant au moins 25 % du capital social libéré, en remplacement du seuil fondé sur la présence de 20 actionnaires.

« Cette évolution établit un lien plus direct entre les règles de quorum et la participation économique au capital, renforçant ainsi la représentativité des décisions prises par l'Assemblée générale » a laissé entendre M. Cissé.

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Les actionnaires ont aussi approuvé le renforcement de l'efficacité du Conseil d'administration. Le nombre maximal d'administrateurs au Conseil d'administration sera ramené de 15 à 12 afin de favoriser une plus grande agilité, des délibérations plus ciblées et une responsabilisation accrue de chaque administrateur, tout en maintenant un niveau élevé d'indépendance et de conformité aux exigences réglementaires.

Un autre point important est la préservation de l'expérience et du libre choix des actionnaires. La limite de durée de mandat applicable aux administrateurs non exécutifs est supprimée, tout en maintenant l'âge obligatoire de départ à la retraite fixé à 70 ans. « Cet amendement ne prolonge automatiquement le mandat d'aucun administrateur », précise M Cissé pour qui les administrateurs continueront d'être élus ou réélus par les actionnaires, qui conservent toute latitude quant à la composition du Conseil d'administration.

Cette modification vise à préserver l'expertise institutionnelle et la continuité de la gouvernance dans un environnement réglementaire complexe, tout en garantissant aux actionnaires le plein exercice de leur pouvoir en matière d'élection des administrateurs.

Les actionnaires ont aussi approuvé le renforcement du processus décisionnel du Conseil d'administration. Le quorum requis pour les réunions du Conseil d'administration passe d'un minimum de trois administrateurs à plus de la moitié des administrateurs en fonction.

« Cette mesure garantit une participation plus large aux travaux du Conseil et renforce ainsi la responsabilité collective ainsi que l'intégrité des décisions du Conseil d'administration », avance le Secrétaire Général d'ETI. Selon lui, ces propositions traduisent l'engagement continu d'ETI en faveur de normes élevées en matière de gouvernance d'entreprise. Elles seront mises en oeuvre au moment opportun et sous réserve du respect des lois et décisions de toutes autorités compétentes applicables.

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