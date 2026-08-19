Afrique Centrale: Evolution de la mise en oeuvre de l'accord de paix RDC-Rwanda

La République démocratique du Congo et le Rwanda conviennent de faire avancer deux initiatives destinées à renforcer le suivi et la vérification de la mise en oeuvre des Accords de Washington.

Il s'agit précisément de faire avancer le Mécanisme conjoint de coordination sécuritaire et le comité chargé du suivi du cessez-le-feu et du contrôle des mouvements de troupes le long de la ligne de contact.

Cette décision a été annoncée jeudi 13 aout par Washington, à l'issue de la sixième réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité.

Les participants, parmi lesquels la médiation de l'Union africaine et les deux parties concernées, ont demandé aux États-Unis d'examiner ces initiatives et de présenter leurs observations lors de la prochaine réunion conjointe du comité.

A cette sixième réunion du Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, la RDC avait également présenté son plan de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) des combattants FDLR. Un plan complété, sur demande du Mécanisme, par un exposé de la MONUSCO sur son expérience opérationnelle dans ce domaine.